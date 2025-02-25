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ФСБ пресекла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР - РИА Новости, 25.02.2025
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06:07 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/fsb-2001398286.html
ФСБ пресекла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР
ФСБ пресекла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР - РИА Новости, 25.02.2025
ФСБ пресекла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР
Управлением ФСБ России по ДНР был задержан житель Макеевки, причастный к организации незаконного канала сбыта наркотиков в крупных объемах, сообщили в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T06:07:00+03:00
2025-02-25T06:07:00+03:00
происшествия
россия
донецкая народная республика
макеевка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Управлением ФСБ России по ДНР был задержан житель Макеевки, причастный к организации незаконного канала сбыта наркотиков в крупных объемах, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В ходе борьбы с незаконным оборотом наркотических средств задержан житель города Макеевки, причастный к организации незаконного канала сбыта наркотиков. Установлено, что задержанный занимался фасовкой и распространением наркотических средств на территории Республики путём тайниковых закладок", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что у мужчины при задержании были обнаружены наркотические средства общей массой около 1,5 килограмма. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к организации незаконного канала сбыта наркотиков. В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "г" части 4 и части 5 статьи 228.1 УК России "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
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россия
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происшествия, россия, донецкая народная республика, макеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ пресекла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР

ФСБ задержала жителя Макеевки, причастного к организации сбыта наркотиков в ДНР

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Управлением ФСБ России по ДНР был задержан житель Макеевки, причастный к организации незаконного канала сбыта наркотиков в крупных объемах, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В ходе борьбы с незаконным оборотом наркотических средств задержан житель города Макеевки, причастный к организации незаконного канала сбыта наркотиков. Установлено, что задержанный занимался фасовкой и распространением наркотических средств на территории Республики путём тайниковых закладок", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что у мужчины при задержании были обнаружены наркотические средства общей массой около 1,5 килограмма. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к организации незаконного канала сбыта наркотиков.
В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "г" части 4 и части 5 статьи 228.1 УК России "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
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