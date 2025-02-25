Опрос показал, сколько немцев выступают против продолжения поддержки Киева
Почти половина немцев выступают против продолжения поддержки Украины
© AP Photo / Michael SohnЗдание Рейхстага в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Почти 50% жителей Германии выступают против продолжения поддержки Киева, свидетельствуют данные опроса института INSA для портала t-online.
Двадцать восемь процентов опрошенных считают правильным продолжать всестороннюю поддержку Киева, 7% высказываются только за дальнейшее финансирование Украины, 8% - исключительно за продолжение поставок вооружений. Еще 6% респондентов не дали ответ на поставленный вопрос, а 3% заявили, что он вообще не имеет для них никакого значения.
Идея прекращения поддержки Украины пользуется особой популярностью среди молодежи, женщин и жителей востока ФРГ. 57% участников опроса в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы остановки финансирования и поставок вооружений Киеву новым правительством ФРГ, такой подход поддерживает и большинство респондентов среди женщин (51%). 61% опрошенных жителей территории бывшей ГДР выступают за прекращение помощи Украине, а на западе страны это значение составляет лишь 42%.
Взгляды на поддержку Киева разошлись и у сторонников разных немецких партий. За ее остановку выступают избиратели "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (по 79% опрошенных). За продолжение политической линии действующего правительства высказываются в основном сторонники "Зеленых" (72%).
Опрос проводился онлайн 24 февраля, в нем приняли участие 1000 совершеннолетних жителей ФРГ, но лишь 834 из них дали ответ на вопрос о своих политических предпочтениях. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
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