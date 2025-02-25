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Опрос показал, сколько немцев выступают против продолжения поддержки Киева - РИА Новости, 25.02.2025
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11:33 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/frg-2001462694.html
Опрос показал, сколько немцев выступают против продолжения поддержки Киева
Опрос показал, сколько немцев выступают против продолжения поддержки Киева - РИА Новости, 25.02.2025
Опрос показал, сколько немцев выступают против продолжения поддержки Киева
Почти 50% жителей Германии выступают против продолжения поддержки Киева, свидетельствуют данные опроса института INSA для портала t-online. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:33:00+03:00
2025-02-25T11:33:00+03:00
в мире
украина
германия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Почти 50% жителей Германии выступают против продолжения поддержки Киева, свидетельствуют данные опроса института INSA для портала t-online. "46% немцев хотят, чтобы следующее правительство ФРГ не поддерживало Украину ни вооружениями, ни деньгами", - говорится в статье. Двадцать восемь процентов опрошенных считают правильным продолжать всестороннюю поддержку Киева, 7% высказываются только за дальнейшее финансирование Украины, 8% - исключительно за продолжение поставок вооружений. Еще 6% респондентов не дали ответ на поставленный вопрос, а 3% заявили, что он вообще не имеет для них никакого значения. Идея прекращения поддержки Украины пользуется особой популярностью среди молодежи, женщин и жителей востока ФРГ. 57% участников опроса в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы остановки финансирования и поставок вооружений Киеву новым правительством ФРГ, такой подход поддерживает и большинство респондентов среди женщин (51%). 61% опрошенных жителей территории бывшей ГДР выступают за прекращение помощи Украине, а на западе страны это значение составляет лишь 42%. Взгляды на поддержку Киева разошлись и у сторонников разных немецких партий. За ее остановку выступают избиратели "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (по 79% опрошенных). За продолжение политической линии действующего правительства высказываются в основном сторонники "Зеленых" (72%). Опрос проводился онлайн 24 февраля, в нем приняли участие 1000 совершеннолетних жителей ФРГ, но лишь 834 из них дали ответ на вопрос о своих политических предпочтениях. Данные о статистической погрешности не приводятся. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
https://ria.ru/20250225/ekspert-2001405868.html
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353
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в мире, украина, германия, киев, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Киев, Сергей Лавров, НАТО
Опрос показал, сколько немцев выступают против продолжения поддержки Киева

Почти половина немцев выступают против продолжения поддержки Украины

© AP Photo / Michael SohnЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Почти 50% жителей Германии выступают против продолжения поддержки Киева, свидетельствуют данные опроса института INSA для портала t-online.
"46% немцев хотят, чтобы следующее правительство ФРГ не поддерживало Украину ни вооружениями, ни деньгами", - говорится в статье.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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08:21
Двадцать восемь процентов опрошенных считают правильным продолжать всестороннюю поддержку Киева, 7% высказываются только за дальнейшее финансирование Украины, 8% - исключительно за продолжение поставок вооружений. Еще 6% респондентов не дали ответ на поставленный вопрос, а 3% заявили, что он вообще не имеет для них никакого значения.
Идея прекращения поддержки Украины пользуется особой популярностью среди молодежи, женщин и жителей востока ФРГ. 57% участников опроса в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы остановки финансирования и поставок вооружений Киеву новым правительством ФРГ, такой подход поддерживает и большинство респондентов среди женщин (51%). 61% опрошенных жителей территории бывшей ГДР выступают за прекращение помощи Украине, а на западе страны это значение составляет лишь 42%.
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10:29
Взгляды на поддержку Киева разошлись и у сторонников разных немецких партий. За ее остановку выступают избиратели "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (по 79% опрошенных). За продолжение политической линии действующего правительства высказываются в основном сторонники "Зеленых" (72%).
Опрос проводился онлайн 24 февраля, в нем приняли участие 1000 совершеннолетних жителей ФРГ, но лишь 834 из них дали ответ на вопрос о своих политических предпочтениях. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Новые поставки оружия не помогут ВСУ, заявил вице-президент США
20 февраля, 16:47
 
В миреУкраинаГерманияКиевСергей ЛавровНАТО
 
 
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