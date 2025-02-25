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СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием - РИА Новости, 25.02.2025
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11:41 25.02.2025 (обновлено: 14:13 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/frantsija-2001464069.html
СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием
СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием - РИА Новости, 25.02.2025
СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием
Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона, сообщила британская газета Daily Telegraph. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:41:00+03:00
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в мире
франция
германия
сша
фридрих мерц
дональд трамп
алексей пушков
хдс/хсс
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона, сообщила британская газета Daily Telegraph. &quot;Франция готова использовать свой ядерный щит для защиты Европы. &lt;…&gt; Она может направить в Германию истребители с ядерным оружием на фоне угроз США вывести свои войска с континента&quot;, — указано в материале.Но издание со ссылкой на источники отметило, что официальный запрос, скорее всего, сделают только при выводе сил ядерного сдерживания Штатов из ФРГ. По словам неназванного французского чиновника, размещение Парижем ядерного оружия в Германии якобы станет сигналом для Москвы. В свою очередь, немецкие дипломаты предполагают, что такой шаг вынудит Великобританию последовать примеру Франции. Издание отметило, что сейчас ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.Лидер победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, ранее заявил в интервью ZDF, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите.
https://ria.ru/20250214/pentagon-1999304324.html
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в мире, франция, германия, сша, фридрих мерц, дональд трамп, алексей пушков, хдс/хсс, нато
В мире, Франция, Германия, США, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Алексей Пушков, ХДС/ХСС, НАТО
СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием

Daily Telegraph: Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием

© Getty Images / Toni Anne BarsonФранцузские истребители Mirage 2000
Французские истребители Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / Toni Anne Barson
Французские истребители Mirage 2000. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона, сообщила британская газета Daily Telegraph.
«

"Франция готова использовать свой ядерный щит для защиты Европы. <…> Она может направить в Германию истребители с ядерным оружием на фоне угроз США вывести свои войска с континента", — указано в материале.

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Но издание со ссылкой на источники отметило, что официальный запрос, скорее всего, сделают только при выводе сил ядерного сдерживания Штатов из ФРГ.
По словам неназванного французского чиновника, размещение Парижем ядерного оружия в Германии якобы станет сигналом для Москвы. В свою очередь, немецкие дипломаты предполагают, что такой шаг вынудит Великобританию последовать примеру Франции.
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Издание отметило, что сейчас ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
Лидер победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, ранее заявил в интервью ZDF, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите.
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В миреФранцияГерманияСШАФридрих МерцДональд ТрампАлексей ПушковХДС/ХССНАТО
 
 
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