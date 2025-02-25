https://ria.ru/20250225/frantsija-2001464069.html

СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием

СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием - РИА Новости, 25.02.2025

СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием

Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона, сообщила британская газета Daily Telegraph. РИА Новости, 25.02.2025

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фридрих мерц

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона, сообщила британская газета Daily Telegraph. "Франция готова использовать свой ядерный щит для защиты Европы. <…> Она может направить в Германию истребители с ядерным оружием на фоне угроз США вывести свои войска с континента", — указано в материале.Но издание со ссылкой на источники отметило, что официальный запрос, скорее всего, сделают только при выводе сил ядерного сдерживания Штатов из ФРГ. По словам неназванного французского чиновника, размещение Парижем ядерного оружия в Германии якобы станет сигналом для Москвы. В свою очередь, немецкие дипломаты предполагают, что такой шаг вынудит Великобританию последовать примеру Франции. Издание отметило, что сейчас ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.Лидер победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, ранее заявил в интервью ZDF, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите.

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https://ria.ru/20250225/evropa-2001368256.html

https://ria.ru/20250222/pushkov-2001032694.html

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в мире, франция, германия, сша, фридрих мерц, дональд трамп, алексей пушков, хдс/хсс, нато