СМИ: Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием
Daily Telegraph: Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием
© Getty Images / Toni Anne BarsonФранцузские истребители Mirage 2000
© Getty Images / Toni Anne Barson
Французские истребители Mirage 2000. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона, сообщила британская газета Daily Telegraph.
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"Франция готова использовать свой ядерный щит для защиты Европы. <…> Она может направить в Германию истребители с ядерным оружием на фоне угроз США вывести свои войска с континента", — указано в материале.
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Но издание со ссылкой на источники отметило, что официальный запрос, скорее всего, сделают только при выводе сил ядерного сдерживания Штатов из ФРГ.
По словам неназванного французского чиновника, размещение Парижем ядерного оружия в Германии якобы станет сигналом для Москвы. В свою очередь, немецкие дипломаты предполагают, что такой шаг вынудит Великобританию последовать примеру Франции.
Издание отметило, что сейчас ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
Лидер победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, ранее заявил в интервью ZDF, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите.
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