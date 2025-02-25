https://ria.ru/20250225/forum--2001514934.html

Форум для представителей МСП "Чукотка будущего" пройдет в Анадыре 1 марта

Форум для представителей МСП "Чукотка будущего" пройдет в Анадыре 1 марта - РИА Новости, 25.02.2025

Форум для представителей МСП "Чукотка будущего" пройдет в Анадыре 1 марта

Форум "Чукотка будущего", направленный на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в округе, состоится в Анадыре в субботу, 1 марта, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Форум "Чукотка будущего", направленный на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в округе, состоится в Анадыре в субботу, 1 марта, сообщает пресс-служба правительства региона. Организаторами выступают правительство Чукотского автономного округа и Фонд развития экономики и прямых инвестиций региона. По данным правительства, мероприятие объединит российских предпринимателей и молодых лидеров отрасли. По словам губернатора-председателя правительства округа Владислава Кузнецова, опыт участников форума поможет стимулировать предпринимательскую активность, а также сформировать современную Чукотку будущего. "Убежден, предстоящий форум станет мощным источником вдохновения и знаний, концентрацией самых передовых предпринимательских идей, опыта, возможностей. Для этого на одной площадке собираем уже состоявшихся предпринимателей, самые актуальные государственные и региональные меры поддержки, чтобы дать всю необходимую информацию для успешного старта и дальнейшего роста", – приводит пресс-служба слова Кузнецова. Участники форума смогут узнать о новейших тенденциях в бизнесе, наладить полезные контакты и получить необходимые знания для старта или расширения своего бизнеса.

https://ria.ru/20250225/burjatija-2001431592.html

https://ria.ru/20250218/zabaykale-2000045415.html

анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , анадырь, чукотский автономный округ, владислав кузнецов