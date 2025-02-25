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Форум для представителей МСП "Чукотка будущего" пройдет в Анадыре 1 марта - РИА Новости, 25.02.2025
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Форум для представителей МСП "Чукотка будущего" пройдет в Анадыре 1 марта
Форум для представителей МСП "Чукотка будущего" пройдет в Анадыре 1 марта - РИА Новости, 25.02.2025
Форум для представителей МСП "Чукотка будущего" пройдет в Анадыре 1 марта
Форум "Чукотка будущего", направленный на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в округе, состоится в Анадыре в субботу, 1 марта, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Форум "Чукотка будущего", направленный на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в округе, состоится в Анадыре в субботу, 1 марта, сообщает пресс-служба правительства региона. Организаторами выступают правительство Чукотского автономного округа и Фонд развития экономики и прямых инвестиций региона. По данным правительства, мероприятие объединит российских предпринимателей и молодых лидеров отрасли. По словам губернатора-председателя правительства округа Владислава Кузнецова, опыт участников форума поможет стимулировать предпринимательскую активность, а также сформировать современную Чукотку будущего. "Убежден, предстоящий форум станет мощным источником вдохновения и знаний, концентрацией самых передовых предпринимательских идей, опыта, возможностей. Для этого на одной площадке собираем уже состоявшихся предпринимателей, самые актуальные государственные и региональные меры поддержки, чтобы дать всю необходимую информацию для успешного старта и дальнейшего роста", – приводит пресс-служба слова Кузнецова. Участники форума смогут узнать о новейших тенденциях в бизнесе, наладить полезные контакты и получить необходимые знания для старта или расширения своего бизнеса.
https://ria.ru/20250225/burjatija-2001431592.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , анадырь, чукотский автономный округ, владислав кузнецов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Анадырь, Чукотский автономный округ, Владислав Кузнецов
Форум для представителей МСП "Чукотка будущего" пройдет в Анадыре 1 марта

Форум для МСБ "Чукотка будущего" состоится в Анадыре 1 марта

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на город Анадырь
Вид на город Анадырь - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Форум "Чукотка будущего", направленный на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в округе, состоится в Анадыре в субботу, 1 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Организаторами выступают правительство Чукотского автономного округа и Фонд развития экономики и прямых инвестиций региона. По данным правительства, мероприятие объединит российских предпринимателей и молодых лидеров отрасли.
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По словам губернатора-председателя правительства округа Владислава Кузнецова, опыт участников форума поможет стимулировать предпринимательскую активность, а также сформировать современную Чукотку будущего.
"Убежден, предстоящий форум станет мощным источником вдохновения и знаний, концентрацией самых передовых предпринимательских идей, опыта, возможностей. Для этого на одной площадке собираем уже состоявшихся предпринимателей, самые актуальные государственные и региональные меры поддержки, чтобы дать всю необходимую информацию для успешного старта и дальнейшего роста", – приводит пресс-служба слова Кузнецова.
Участники форума смогут узнать о новейших тенденциях в бизнесе, наладить полезные контакты и получить необходимые знания для старта или расширения своего бизнеса.
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