https://ria.ru/20250225/forum--2001514934.html
Форум для представителей МСП "Чукотка будущего" пройдет в Анадыре 1 марта
Форум для представителей МСП "Чукотка будущего" пройдет в Анадыре 1 марта - РИА Новости, 25.02.2025
Форум для представителей МСП "Чукотка будущего" пройдет в Анадыре 1 марта
Форум "Чукотка будущего", направленный на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в округе, состоится в Анадыре в субботу, 1 марта, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:00:00+03:00
2025-02-25T15:00:00+03:00
2025-02-25T15:00:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
анадырь
чукотский автономный округ
владислав кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001508426_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_681bc9c444b332b57e44fd3aff151f52.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Форум "Чукотка будущего", направленный на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в округе, состоится в Анадыре в субботу, 1 марта, сообщает пресс-служба правительства региона. Организаторами выступают правительство Чукотского автономного округа и Фонд развития экономики и прямых инвестиций региона. По данным правительства, мероприятие объединит российских предпринимателей и молодых лидеров отрасли. По словам губернатора-председателя правительства округа Владислава Кузнецова, опыт участников форума поможет стимулировать предпринимательскую активность, а также сформировать современную Чукотку будущего. "Убежден, предстоящий форум станет мощным источником вдохновения и знаний, концентрацией самых передовых предпринимательских идей, опыта, возможностей. Для этого на одной площадке собираем уже состоявшихся предпринимателей, самые актуальные государственные и региональные меры поддержки, чтобы дать всю необходимую информацию для успешного старта и дальнейшего роста", – приводит пресс-служба слова Кузнецова. Участники форума смогут узнать о новейших тенденциях в бизнесе, наладить полезные контакты и получить необходимые знания для старта или расширения своего бизнеса.
https://ria.ru/20250225/burjatija-2001431592.html
https://ria.ru/20250218/zabaykale-2000045415.html
анадырь
чукотский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001508426_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_9ef041ef3e5593c3b9316396e4aabe19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , анадырь, чукотский автономный округ, владислав кузнецов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Анадырь, Чукотский автономный округ, Владислав Кузнецов
Форум для представителей МСП "Чукотка будущего" пройдет в Анадыре 1 марта
Форум для МСБ "Чукотка будущего" состоится в Анадыре 1 марта
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Форум "Чукотка будущего", направленный на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в округе, состоится в Анадыре в субботу, 1 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Организаторами выступают правительство Чукотского автономного округа и Фонд развития экономики и прямых инвестиций региона. По данным правительства, мероприятие объединит российских предпринимателей и молодых лидеров отрасли.
По словам губернатора-председателя правительства округа Владислава Кузнецова
, опыт участников форума поможет стимулировать предпринимательскую активность, а также сформировать современную Чукотку будущего.
"Убежден, предстоящий форум станет мощным источником вдохновения и знаний, концентрацией самых передовых предпринимательских идей, опыта, возможностей. Для этого на одной площадке собираем уже состоявшихся предпринимателей, самые актуальные государственные и региональные меры поддержки, чтобы дать всю необходимую информацию для успешного старта и дальнейшего роста", – приводит пресс-служба слова Кузнецова.
Участники форума смогут узнать о новейших тенденциях в бизнесе, наладить полезные контакты и получить необходимые знания для старта или расширения своего бизнеса.