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Фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора приговорили к колонии - РИА Новости, 25.02.2025
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23:28 25.02.2025 (обновлено: 23:29 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/figurant-2001602269.html
Фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора приговорили к колонии
Фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора приговорили к колонии - РИА Новости, 25.02.2025
Фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора приговорили к колонии
Суд в Москве приговорил фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора, генерального директора ИТ-компании "Адиком" Игоря Теперина к 3,5 годам колонии, сообщили... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:28:00+03:00
2025-02-25T23:29:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Суд в Москве приговорил фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора, генерального директора ИТ-компании "Адиком" Игоря Теперина к 3,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Теперин является фигурантом скандального уголовного дела бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Во вторник из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и бывшего директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова."Теперин признан виновным в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами.Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.
https://ria.ru/20250225/ubiystvo-2001571101.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия
Фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора приговорили к колонии

Фигуранту дела экс-замглавы Росприроднадзора Теперину дали 3,5 года колонии

© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Fotolia / sebra
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Суд в Москве приговорил фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора, генерального директора ИТ-компании "Адиком" Игоря Теперина к 3,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Теперин является фигурантом скандального уголовного дела бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Во вторник из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и бывшего директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова.
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"Теперин признан виновным в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами.
Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.
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