https://ria.ru/20250225/figurant-2001602269.html

Фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора приговорили к колонии

Фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора приговорили к колонии - РИА Новости, 25.02.2025

Фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора приговорили к колонии

Суд в Москве приговорил фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора, генерального директора ИТ-компании "Адиком" Игоря Теперина к 3,5 годам колонии, сообщили... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T23:28:00+03:00

2025-02-25T23:28:00+03:00

2025-02-25T23:29:00+03:00

происшествия

москва

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россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Суд в Москве приговорил фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора, генерального директора ИТ-компании "Адиком" Игоря Теперина к 3,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Теперин является фигурантом скандального уголовного дела бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Во вторник из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и бывшего директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова."Теперин признан виновным в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами.Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.

https://ria.ru/20250225/ubiystvo-2001571101.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия