https://ria.ru/20250225/feyk-2001408785.html

СМИ: в окружении главы Минфина США обвинили Зеленского в фейках

СМИ: в окружении главы Минфина США обвинили Зеленского в фейках - РИА Новости, 25.02.2025

СМИ: в окружении главы Минфина США обвинили Зеленского в фейках

В окружении главы Минфина США Скотта Бессента обвиняют команду Владимира Зеленского в распространении фейков об их разговоре во время недавнего визита... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:57:00+03:00

2025-02-25T08:57:00+03:00

2025-02-25T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В окружении главы Минфина США Скотта Бессента обвиняют команду Владимира Зеленского в распространении фейков об их разговоре во время недавнего визита американского чиновника в Киев, пишет газета Daily Mail. "Источники, близкие к <...> Бессенту, отвергают сведения о том, что он "дрожал" после недавней встречи с <...> Зеленским. <...> Эти сообщения — "стопроцентные фейки", распространенные командой Зеленского", — говорится в публикации. По словам источников издания, атмосфера на переговорах была напряженной, чувствовалось разочарование, поскольку американская сторона была уверена, что получит согласие на сделку. Бессент побывал в Киеве 12 февраля. Позже президент Дональд Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с его министром, отказавшись подписать соглашение. По словам американского лидера, Зеленский "спал и был недоступен" во время приезда Бессента, хотя тот проделал многочасовой путь на поезде для встречи с ним. А по информации Financial Times, Зеленский накричал на Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам.На этом фоне Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Он назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", уговорившим США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна. По словам главы Белого дома, Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.

https://ria.ru/20250224/zelenskij-2001211782.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000449431.html

сша

киев

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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп