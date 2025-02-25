Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в окружении главы Минфина США обвинили Зеленского в фейках - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 25.02.2025 (обновлено: 14:28 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/feyk-2001408785.html
СМИ: в окружении главы Минфина США обвинили Зеленского в фейках
СМИ: в окружении главы Минфина США обвинили Зеленского в фейках - РИА Новости, 25.02.2025
СМИ: в окружении главы Минфина США обвинили Зеленского в фейках
В окружении главы Минфина США Скотта Бессента обвиняют команду Владимира Зеленского в распространении фейков об их разговоре во время недавнего визита... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:57:00+03:00
2025-02-25T14:28:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
скотт бессент
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000616724_0:98:2952:1759_1920x0_80_0_0_7d00c955ae1973410bbab5eb04189186.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В окружении главы Минфина США Скотта Бессента обвиняют команду Владимира Зеленского в распространении фейков об их разговоре во время недавнего визита американского чиновника в Киев, пишет газета Daily Mail. "Источники, близкие к &lt;...&gt; Бессенту, отвергают сведения о том, что он "дрожал" после недавней встречи с &lt;...&gt; Зеленским. &lt;...&gt; Эти сообщения — "стопроцентные фейки", распространенные командой Зеленского", — говорится в публикации. По словам источников издания, атмосфера на переговорах была напряженной, чувствовалось разочарование, поскольку американская сторона была уверена, что получит согласие на сделку. Бессент побывал в Киеве 12 февраля. Позже президент Дональд Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с его министром, отказавшись подписать соглашение. По словам американского лидера, Зеленский "спал и был недоступен" во время приезда Бессента, хотя тот проделал многочасовой путь на поезде для встречи с ним. А по информации Financial Times, Зеленский накричал на Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам.На этом фоне Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Он назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", уговорившим США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна. По словам главы Белого дома, Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
https://ria.ru/20250224/zelenskij-2001211782.html
https://ria.ru/20250220/tramp-2000449431.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000616724_0:0:2626:1969_1920x0_80_0_0_ec68d8c18a34c9f44a428f12224ae6d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Дональд Трамп
СМИ: в окружении главы Минфина США обвинили Зеленского в фейках

Daily Mail: в окружении Бессента обвинили Зеленского в распространении фейков

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В окружении главы Минфина США Скотта Бессента обвиняют команду Владимира Зеленского в распространении фейков об их разговоре во время недавнего визита американского чиновника в Киев, пишет газета Daily Mail.
"Источники, близкие к <...> Бессенту, отвергают сведения о том, что он "дрожал" после недавней встречи с <...> Зеленским. <...> Эти сообщения — "стопроцентные фейки", распространенные командой Зеленского", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Зеленский накричал на главу Минфина США, пишут СМИ
Вчера, 09:47
По словам источников издания, атмосфера на переговорах была напряженной, чувствовалось разочарование, поскольку американская сторона была уверена, что получит согласие на сделку.
Бессент побывал в Киеве 12 февраля. Позже президент Дональд Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с его министром, отказавшись подписать соглашение. По словам американского лидера, Зеленский "спал и был недоступен" во время приезда Бессента, хотя тот проделал многочасовой путь на поезде для встречи с ним. А по информации Financial Times, Зеленский накричал на Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам.
На этом фоне Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Он назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", уговорившим США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна. По словам главы Белого дома, Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
Скотт Бессент и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США, заявил Трамп
20 февраля, 05:44
 
В миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт БессентДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала