https://ria.ru/20250225/evropa-2001557105.html

Европа теряет влияние в мировой политике, пишет Foreign Affairs

Европа теряет влияние в мировой политике, пишет Foreign Affairs - РИА Новости, 25.02.2025

Европа теряет влияние в мировой политике, пишет Foreign Affairs

Европа теряет свое влияние в международной политике, а ее статус в мировом порядке продолжает ослабевать, пишет журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:53:00+03:00

2025-02-25T17:53:00+03:00

2025-02-25T17:58:00+03:00

в мире

европа

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Европа теряет свое влияние в международной политике, а ее статус в мировом порядке продолжает ослабевать, пишет журнал Foreign Affairs. "Уже ослабленная концепция "Запада" продолжит исчезать, а, следовательно, ослабнет и статус Европы, которая в постхолодной войне была партнером Вашингтона в представлении "западного мира", — говорится в статье. По мнению авторов, Европа сталкивается с трудностями из-за своей политической раздробленности и слабого лидерства. В условиях роста геополитической конкуренции на международной арене континенту приходится самостоятельно поддерживать баланс, который ранее обеспечивался благодаря сотрудничеству с Вашингтоном. Однако ее возможности в этом ограничены. "Укрепление этого порядка, который распадается уже много лет, ляжет на плечи Европы — разрозненной конфедерации государств, не имеющей армии и практически не обладающей организованной силой, а ее страны переживают период острого политического кризиса и слабого лидерства", — отмечает Foreign Affairs.

https://ria.ru/20250222/orban-2001027682.html

европа

вашингтон (штат)

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в мире, европа, вашингтон (штат)