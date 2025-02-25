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Европа теряет влияние в мировой политике, пишет Foreign Affairs - РИА Новости, 25.02.2025
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17:53 25.02.2025 (обновлено: 17:58 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/evropa-2001557105.html
Европа теряет влияние в мировой политике, пишет Foreign Affairs
Европа теряет влияние в мировой политике, пишет Foreign Affairs - РИА Новости, 25.02.2025
Европа теряет влияние в мировой политике, пишет Foreign Affairs
Европа теряет свое влияние в международной политике, а ее статус в мировом порядке продолжает ослабевать, пишет журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:53:00+03:00
2025-02-25T17:58:00+03:00
в мире
европа
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Европа теряет свое влияние в международной политике, а ее статус в мировом порядке продолжает ослабевать, пишет журнал Foreign Affairs. "Уже ослабленная концепция "Запада" продолжит исчезать, а, следовательно, ослабнет и статус Европы, которая в постхолодной войне была партнером Вашингтона в представлении "западного мира", — говорится в статье. По мнению авторов, Европа сталкивается с трудностями из-за своей политической раздробленности и слабого лидерства. В условиях роста геополитической конкуренции на международной арене континенту приходится самостоятельно поддерживать баланс, который ранее обеспечивался благодаря сотрудничеству с Вашингтоном. Однако ее возможности в этом ограничены. "Укрепление этого порядка, который распадается уже много лет, ляжет на плечи Европы — разрозненной конфедерации государств, не имеющей армии и практически не обладающей организованной силой, а ее страны переживают период острого политического кризиса и слабого лидерства", — отмечает Foreign Affairs.
https://ria.ru/20250222/orban-2001027682.html
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в мире, европа, вашингтон (штат)
В мире, Европа, Вашингтон (штат)
Европа теряет влияние в мировой политике, пишет Foreign Affairs

Foreign Affairs: статус Европы в мировом политике продолжает ослабевать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Европа теряет свое влияние в международной политике, а ее статус в мировом порядке продолжает ослабевать, пишет журнал Foreign Affairs.
"Уже ослабленная концепция "Запада" продолжит исчезать, а, следовательно, ослабнет и статус Европы, которая в постхолодной войне была партнером Вашингтона в представлении "западного мира", — говорится в статье.
По мнению авторов, Европа сталкивается с трудностями из-за своей политической раздробленности и слабого лидерства. В условиях роста геополитической конкуренции на международной арене континенту приходится самостоятельно поддерживать баланс, который ранее обеспечивался благодаря сотрудничеству с Вашингтоном. Однако ее возможности в этом ограничены.
"Укрепление этого порядка, который распадается уже много лет, ляжет на плечи Европы — разрозненной конфедерации государств, не имеющей армии и практически не обладающей организованной силой, а ее страны переживают период острого политического кризиса и слабого лидерства", — отмечает Foreign Affairs.
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