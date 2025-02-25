Четыре года до гражданской войны в Европе: Россия должна поддержать своих
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Второе место "Альтернативы для Германии" (АдГ) на внеочередных выборах в бундестаг и ее тотальная победа по результатам выборов на территории бывшей ГДР являются предвестниками будущей гражданской войны в самом сердце Европы, которая навсегда изменит историю Старого Света — а возможно, и закончит ее.
Подобно Асаду в Сирии, который до последней секунды не верил, что столкнулся не с очередными беспорядками, а госпереворотом, немецкие бюрократоэлиты тоже сидели достаточно ровно, надеясь на зашуганность и законопослушность немцев и подбадривая друг друга боевыми речовками. Ныне ходящий в победителях Фридрих Мерц громко заявлял, что "они хотят совершенно другого, чем мы, поэтому не будет никакого сосуществования", а Ангела Меркель трясла кулаком: "Все демократические партии должны работать вместе, чтобы предотвратить ужасную атаку АдГ". Им вторил Шольц: "Мы этого никогда не потерпим и не примем".
Немецкие политические бонзы, нежно прикипевшие к своим насиженным за десятилетия местам, были уверены, что достаточно подбросить к входу в штаб-квартиру АдГ руку Москвы из папье-маше, отключить RT и пригрозить запретом партии — и все рассосется.
Не рассосалось.
Если посмотреть на нынешнюю политическую карту Германии, Марианская впадина проходит ровно по исторической линии разделения ФРГ и ГДР. Абсолютно никто из тех, кто наблюдал за падением бетонного поцелуя Брежнева и Хонеккера, не мог предположить, что ровно через 35 лет над Германией в полный рост встанет "призрак ГДР". Действительно — приписать сотрясающий успех АдГ в этом регионе только неким (понятно каким) вражеским силам совершенно невозможно: здесь партия получила почти вдвое больше голосов, чем ее ближайший соперник — ХДС/ХСС, что в "уравнительной" выборной системе Германии практически нереально.
Мультимиллиардер, правая рука Трампа и глава одного из самых могущественных ведомств в США — Илон Маск — поддержал утверждение, что в Европе назревает революция, и заявил, что к следующим выборам АдГ станет "партией большинства". Похвалы и проклятия в адрес АдГ звучат со всех сторон, однако практически никто не вышел за рамки обсуждения "политического курьеза" и не объяснил, что мы стали свидетелями самого настоящего восстания "забытой Германии" и "забытой Европы". А ведь оно в итоге может затмить восстание "забытой белой Америки", на волне которого в США к власти пришел Дональд Трамп.
Как бы ни старались нас убедить историографы и архитекторы Новой Объединенной Европы, что воссоединение ФРГ и ГДР было неизбежно и органично, а после этого все жили счастливо и умерли в один день, — между двумя Германиями незаживающая рана существовала все эти годы, и она со временем только расширялась. Как это бывает сплошь и рядом в западной истории, восточным немцам пообещали с три короба, а потом обманули и благополучно забыли. Братства и чуда не произошло: наоборот, спустя 35 лет после "успешной реинтеграции" восточные немцы в экономическом и социально-культурном отношении фактически являются гражданами второго сорта. Среднедушевой доход жителей Восточной Германии до сих пор не превышает 73% от доходов жителей бывшей ФРГ, территории бывшей ГДР сильнее всего страдают от деиндустриализации, и даже цены на электроэнергию выше цен в западной части Германии почти на 20%. Неудивительно, что, согласно опросам, около 40% восточных немцев считают своей главной угрозой не Россию, а НАТО и Евросоюз, при этом 63% жителей бывшей ГДР полагают, что они больше потеряли от объединения, а не приобрели.
Федеральные власти, при каждом удобном случае потрясавшие перед восточными землями удавкой госфинансирования и называвшие их жителей "экстремистами", добились обратного: в Германии, еще помнящей Эрнста Тельмана и попытку коммунистического переворота, опять сформировалось боевое революционное ядро, теперь усиленное платформой национальной идентичности и независимости, к которому могут примкнуть близкие силы во Франции, Италии и других странах "старой" Европы.
Вопреки обвинениям со стороны немецких и европейских элит в том, что сторонники АдГ "продвигают мир на условиях России", отказываются финансировать "демократическую" Украину и хотят опять поставить Европу в энергетическое подчинение Путину, евроатлантисты боятся их победы совершенно по другой причине. Их даже не так сильно волнует "разрушение общеевропейского консенсуса" и "угроза либеральной демократии" — это лишь слова, за которыми на самом деле прячется животный, смертельный страх потерять главное: власть, контроль и деньги.
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Нынешняя "единая" Европа, трещащая по швам, на поверку является либерально-колониальной империей, которая получает ренту за счет европейских средиземноморских стран и государств Восточной Европы, где рабочая сила минимум на 30% дешевле, и держит их в узде путем контроля над государственным долгом. При этом все общеевропейские надстройки просто являются легальным прикрытием для теневой сети из династических корпораций и банков, которые получили контроль как над всеми финансовыми потоками Европы, так и над политической властью.
Если на следующих выборах победит АдГ и начнет реализовывать национально-ориентированную экономическую и социальную политику (и вернет немецкие деньги из карманов наднациональных семей в страну), эта система сначала рухнет в Германии, а потом кости домино и карточные домики уже начнут рушиться по всей Европе. Некоторые эксперты считают, что создание общеевропейской армии, продвигаемое нынешними евролидерами, направлено не против России, а именно на подавление будущей немецкой революции, что неминуемо приведет к масштабной гражданской войне.
Россия заинтересована в демонтаже колониально-русофобского анклава, в который превратилась Европа, и готова повторить свое предложение о создании единого пространства сотрудничества и безопасности от Владивостока до Лиссабона. Мы в свое время уже протягивали руку немецким революционерам-антифашистам — и, если будет нужно, сделаем это опять.
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