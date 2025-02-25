Рейтинг@Mail.ru
Четыре года до гражданской войны в Европе: Россия должна поддержать своих - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 25.02.2025 (обновлено: 08:05 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/evropa-2001368256.html
Четыре года до гражданской войны в Европе: Россия должна поддержать своих
Четыре года до гражданской войны в Европе: Россия должна поддержать своих - РИА Новости, 25.02.2025
Четыре года до гражданской войны в Европе: Россия должна поддержать своих
Второе место "Альтернативы для Германии" (АдГ) на внеочередных выборах в бундестаг и ее тотальная победа по результатам выборов на территории бывшей ГДР... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:00:00+03:00
2025-02-25T08:05:00+03:00
аналитика
в мире
европа
германия
россия
дональд трамп
хдс/хсс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001340940_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_971a9c6614683cfa3ae21f65f3e57315.jpg
Второе место "Альтернативы для Германии" (АдГ) на внеочередных выборах в бундестаг и ее тотальная победа по результатам выборов на территории бывшей ГДР являются предвестниками будущей гражданской войны в самом сердце Европы, которая навсегда изменит историю Старого Света — а возможно, и закончит ее.Подобно Асаду в Сирии, который до последней секунды не верил, что столкнулся не с очередными беспорядками, а госпереворотом, немецкие бюрократоэлиты тоже сидели достаточно ровно, надеясь на зашуганность и законопослушность немцев и подбадривая друг друга боевыми речовками. Ныне ходящий в победителях Фридрих Мерц громко заявлял, что "они хотят совершенно другого, чем мы, поэтому не будет никакого сосуществования", а Ангела Меркель трясла кулаком: "Все демократические партии должны работать вместе, чтобы предотвратить ужасную атаку АдГ". Им вторил Шольц: "Мы этого никогда не потерпим и не примем".Немецкие политические бонзы, нежно прикипевшие к своим насиженным за десятилетия местам, были уверены, что достаточно подбросить к входу в штаб-квартиру АдГ руку Москвы из папье-маше, отключить RT и пригрозить запретом партии — и все рассосется.Не рассосалось.Если посмотреть на нынешнюю политическую карту Германии, Марианская впадина проходит ровно по исторической линии разделения ФРГ и ГДР. Абсолютно никто из тех, кто наблюдал за падением бетонного поцелуя Брежнева и Хонеккера, не мог предположить, что ровно через 35 лет над Германией в полный рост встанет "призрак ГДР". Действительно — приписать сотрясающий успех АдГ в этом регионе только неким (понятно каким) вражеским силам совершенно невозможно: здесь партия получила почти вдвое больше голосов, чем ее ближайший соперник — ХДС/ХСС, что в "уравнительной" выборной системе Германии практически нереально.Мультимиллиардер, правая рука Трампа и глава одного из самых могущественных ведомств в США — Илон Маск — поддержал утверждение, что в Европе назревает революция, и заявил, что к следующим выборам АдГ станет "партией большинства". Похвалы и проклятия в адрес АдГ звучат со всех сторон, однако практически никто не вышел за рамки обсуждения "политического курьеза" и не объяснил, что мы стали свидетелями самого настоящего восстания "забытой Германии" и "забытой Европы". А ведь оно в итоге может затмить восстание "забытой белой Америки", на волне которого в США к власти пришел Дональд Трамп.Как бы ни старались нас убедить историографы и архитекторы Новой Объединенной Европы, что воссоединение ФРГ и ГДР было неизбежно и органично, а после этого все жили счастливо и умерли в один день, — между двумя Германиями незаживающая рана существовала все эти годы, и она со временем только расширялась. Как это бывает сплошь и рядом в западной истории, восточным немцам пообещали с три короба, а потом обманули и благополучно забыли. Братства и чуда не произошло: наоборот, спустя 35 лет после "успешной реинтеграции" восточные немцы в экономическом и социально-культурном отношении фактически являются гражданами второго сорта. Среднедушевой доход жителей Восточной Германии до сих пор не превышает 73% от доходов жителей бывшей ФРГ, территории бывшей ГДР сильнее всего страдают от деиндустриализации, и даже цены на электроэнергию выше цен в западной части Германии почти на 20%. Неудивительно, что, согласно опросам, около 40% восточных немцев считают своей главной угрозой не Россию, а НАТО и Евросоюз, при этом 63% жителей бывшей ГДР полагают, что они больше потеряли от объединения, а не приобрели.Федеральные власти, при каждом удобном случае потрясавшие перед восточными землями удавкой госфинансирования и называвшие их жителей "экстремистами", добились обратного: в Германии, еще помнящей Эрнста Тельмана и попытку коммунистического переворота, опять сформировалось боевое революционное ядро, теперь усиленное платформой национальной идентичности и независимости, к которому могут примкнуть близкие силы во Франции, Италии и других странах "старой" Европы.Вопреки обвинениям со стороны немецких и европейских элит в том, что сторонники АдГ "продвигают мир на условиях России", отказываются финансировать "демократическую" Украину и хотят опять поставить Европу в энергетическое подчинение Путину, евроатлантисты боятся их победы совершенно по другой причине. Их даже не так сильно волнует "разрушение общеевропейского консенсуса" и "угроза либеральной демократии" — это лишь слова, за которыми на самом деле прячется животный, смертельный страх потерять главное: власть, контроль и деньги.Нынешняя "единая" Европа, трещащая по швам, на поверку является либерально-колониальной империей, которая получает ренту за счет европейских средиземноморских стран и государств Восточной Европы, где рабочая сила минимум на 30% дешевле, и держит их в узде путем контроля над государственным долгом. При этом все общеевропейские надстройки просто являются легальным прикрытием для теневой сети из династических корпораций и банков, которые получили контроль как над всеми финансовыми потоками Европы, так и над политической властью.Если на следующих выборах победит АдГ и начнет реализовывать национально-ориентированную экономическую и социальную политику (и вернет немецкие деньги из карманов наднациональных семей в страну), эта система сначала рухнет в Германии, а потом кости домино и карточные домики уже начнут рушиться по всей Европе. Некоторые эксперты считают, что создание общеевропейской армии, продвигаемое нынешними евролидерами, направлено не против России, а именно на подавление будущей немецкой революции, что неминуемо приведет к масштабной гражданской войне.Россия заинтересована в демонтаже колониально-русофобского анклава, в который превратилась Европа, и готова повторить свое предложение о создании единого пространства сотрудничества и безопасности от Владивостока до Лиссабона. Мы в свое время уже протягивали руку немецким революционерам-антифашистам — и, если будет нужно, сделаем это опять.
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001226995.html
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html
https://ria.ru/20250224/mask-2001299006.html
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001079804.html
европа
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001340940_158:0:1523:1024_1920x0_80_0_0_62b4aade2001af3a0f614c95d17100b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, европа, германия, россия, дональд трамп, хдс/хсс, нато, фридрих мерц
Аналитика, В мире, Европа, Германия, Россия, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, НАТО, Фридрих Мерц

Четыре года до гражданской войны в Европе: Россия должна поддержать своих

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Второе место "Альтернативы для Германии" (АдГ) на внеочередных выборах в бундестаг и ее тотальная победа по результатам выборов на территории бывшей ГДР являются предвестниками будущей гражданской войны в самом сердце Европы, которая навсегда изменит историю Старого Света — а возможно, и закончит ее.
Подобно Асаду в Сирии, который до последней секунды не верил, что столкнулся не с очередными беспорядками, а госпереворотом, немецкие бюрократоэлиты тоже сидели достаточно ровно, надеясь на зашуганность и законопослушность немцев и подбадривая друг друга боевыми речовками. Ныне ходящий в победителях Фридрих Мерц громко заявлял, что "они хотят совершенно другого, чем мы, поэтому не будет никакого сосуществования", а Ангела Меркель трясла кулаком: "Все демократические партии должны работать вместе, чтобы предотвратить ужасную атаку АдГ". Им вторил Шольц: "Мы этого никогда не потерпим и не примем".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"Пощечина от правых": немецкие СМИ обсудили выборы в бундестаг
Вчера, 11:00
Немецкие политические бонзы, нежно прикипевшие к своим насиженным за десятилетия местам, были уверены, что достаточно подбросить к входу в штаб-квартиру АдГ руку Москвы из папье-маше, отключить RT и пригрозить запретом партии — и все рассосется.
Не рассосалось.
Если посмотреть на нынешнюю политическую карту Германии, Марианская впадина проходит ровно по исторической линии разделения ФРГ и ГДР. Абсолютно никто из тех, кто наблюдал за падением бетонного поцелуя Брежнева и Хонеккера, не мог предположить, что ровно через 35 лет над Германией в полный рост встанет "призрак ГДР". Действительно — приписать сотрясающий успех АдГ в этом регионе только неким (понятно каким) вражеским силам совершенно невозможно: здесь партия получила почти вдвое больше голосов, чем ее ближайший соперник — ХДС/ХСС, что в "уравнительной" выборной системе Германии практически нереально.
Мультимиллиардер, правая рука Трампа и глава одного из самых могущественных ведомств в СШАИлон Маск — поддержал утверждение, что в Европе назревает революция, и заявил, что к следующим выборам АдГ станет "партией большинства". Похвалы и проклятия в адрес АдГ звучат со всех сторон, однако практически никто не вышел за рамки обсуждения "политического курьеза" и не объяснил, что мы стали свидетелями самого настоящего восстания "забытой Германии" и "забытой Европы". А ведь оно в итоге может затмить восстание "забытой белой Америки", на волне которого в США к власти пришел Дональд Трамп.
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Ракеты Taurus и миротворцы: что будущий канцлер ФРГ говорил о России
Вчера, 06:05
Как бы ни старались нас убедить историографы и архитекторы Новой Объединенной Европы, что воссоединение ФРГ и ГДР было неизбежно и органично, а после этого все жили счастливо и умерли в один день, — между двумя Германиями незаживающая рана существовала все эти годы, и она со временем только расширялась. Как это бывает сплошь и рядом в западной истории, восточным немцам пообещали с три короба, а потом обманули и благополучно забыли. Братства и чуда не произошло: наоборот, спустя 35 лет после "успешной реинтеграции" восточные немцы в экономическом и социально-культурном отношении фактически являются гражданами второго сорта. Среднедушевой доход жителей Восточной Германии до сих пор не превышает 73% от доходов жителей бывшей ФРГ, территории бывшей ГДР сильнее всего страдают от деиндустриализации, и даже цены на электроэнергию выше цен в западной части Германии почти на 20%. Неудивительно, что, согласно опросам, около 40% восточных немцев считают своей главной угрозой не Россию, а НАТО и Евросоюз, при этом 63% жителей бывшей ГДР полагают, что они больше потеряли от объединения, а не приобрели.
Федеральные власти, при каждом удобном случае потрясавшие перед восточными землями удавкой госфинансирования и называвшие их жителей "экстремистами", добились обратного: в Германии, еще помнящей Эрнста Тельмана и попытку коммунистического переворота, опять сформировалось боевое революционное ядро, теперь усиленное платформой национальной идентичности и независимости, к которому могут примкнуть близкие силы во Франции, Италии и других странах "старой" Европы.
Вопреки обвинениям со стороны немецких и европейских элит в том, что сторонники АдГ "продвигают мир на условиях России", отказываются финансировать "демократическую" Украину и хотят опять поставить Европу в энергетическое подчинение Путину, евроатлантисты боятся их победы совершенно по другой причине. Их даже не так сильно волнует "разрушение общеевропейского консенсуса" и "угроза либеральной демократии" — это лишь слова, за которыми на самом деле прячется животный, смертельный страх потерять главное: власть, контроль и деньги.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Маск заявил о назревающей революции в Европе
Вчера, 15:25
Нынешняя "единая" Европа, трещащая по швам, на поверку является либерально-колониальной империей, которая получает ренту за счет европейских средиземноморских стран и государств Восточной Европы, где рабочая сила минимум на 30% дешевле, и держит их в узде путем контроля над государственным долгом. При этом все общеевропейские надстройки просто являются легальным прикрытием для теневой сети из династических корпораций и банков, которые получили контроль как над всеми финансовыми потоками Европы, так и над политической властью.
Если на следующих выборах победит АдГ и начнет реализовывать национально-ориентированную экономическую и социальную политику (и вернет немецкие деньги из карманов наднациональных семей в страну), эта система сначала рухнет в Германии, а потом кости домино и карточные домики уже начнут рушиться по всей Европе. Некоторые эксперты считают, что создание общеевропейской армии, продвигаемое нынешними евролидерами, направлено не против России, а именно на подавление будущей немецкой революции, что неминуемо приведет к масштабной гражданской войне.
Россия заинтересована в демонтаже колониально-русофобского анклава, в который превратилась Европа, и готова повторить свое предложение о создании единого пространства сотрудничества и безопасности от Владивостока до Лиссабона. Мы в свое время уже протягивали руку немецким революционерам-антифашистам — и, если будет нужно, сделаем это опять.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Смертельный яд: Украина отравила Германию, чтобы не погибать одной
23 февраля, 08:00
 
АналитикаВ миреЕвропаГерманияРоссияДональд ТрампХДС/ХССНАТОФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала