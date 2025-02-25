https://ria.ru/20250225/es-2001503282.html

ЕС намерен реализовывать соглашение с Киевом по полезным ископаемым

ЕС намерен реализовывать соглашение с Киевом по полезным ископаемым - РИА Новости, 25.02.2025

ЕС намерен реализовывать соглашение с Киевом по полезным ископаемым

ЕС на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым заявил, что собирается реализовывать собственное соглашение с Киевом, которое было заключено несколько... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:23:00+03:00

2025-02-25T14:23:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. ЕС на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым заявил, что собирается реализовывать собственное соглашение с Киевом, которое было заключено несколько лет назад, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье."У нас есть меморандум о взаимопонимании с Украиной по полезным ископаемым, которое было заключено несколько лет назад, и мы твердо намерены его реализовывать", - сказал он.По словам представителя ЕК, в Брюсселе "видели" сообщения о переговорах между Вашингтоном и Киевом, но "не уверены, было ли со стороны США официальное уведомление европейских властей об этих переговорах".Ренье также подчеркнул, что никакое новое соглашение с Украиной в обход США в Брюсселе не готовится.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".

https://ria.ru/20250224/tramp-2001384112.html

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https://ria.ru/20250225/ukraina-2001387645.html

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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия