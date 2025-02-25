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ЕС намерен реализовывать соглашение с Киевом по полезным ископаемым - РИА Новости, 25.02.2025
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14:23 25.02.2025 (обновлено: 14:33 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/es-2001503282.html
ЕС намерен реализовывать соглашение с Киевом по полезным ископаемым
ЕС намерен реализовывать соглашение с Киевом по полезным ископаемым - РИА Новости, 25.02.2025
ЕС намерен реализовывать соглашение с Киевом по полезным ископаемым
ЕС на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым заявил, что собирается реализовывать собственное соглашение с Киевом, которое было заключено несколько... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:23:00+03:00
2025-02-25T14:33:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. ЕС на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым заявил, что собирается реализовывать собственное соглашение с Киевом, которое было заключено несколько лет назад, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье."У нас есть меморандум о взаимопонимании с Украиной по полезным ископаемым, которое было заключено несколько лет назад, и мы твердо намерены его реализовывать", - сказал он.По словам представителя ЕК, в Брюсселе "видели" сообщения о переговорах между Вашингтоном и Киевом, но "не уверены, было ли со стороны США официальное уведомление европейских властей об этих переговорах".Ренье также подчеркнул, что никакое новое соглашение с Украиной в обход США в Брюсселе не готовится.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
https://ria.ru/20250224/tramp-2001384112.html
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001394184.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС намерен реализовывать соглашение с Киевом по полезным ископаемым

Представитель ЕК Ренье: ЕС намерен реализовывать соглашение с Киевом по ресурсам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. ЕС на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым заявил, что собирается реализовывать собственное соглашение с Киевом, которое было заключено несколько лет назад, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
"У нас есть меморандум о взаимопонимании с Украиной по полезным ископаемым, которое было заключено несколько лет назад, и мы твердо намерены его реализовывать", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп заявил о прогрессе по сделке с Киевом по ископаемым
Вчера, 23:57
По словам представителя ЕК, в Брюсселе "видели" сообщения о переговорах между Вашингтоном и Киевом, но "не уверены, было ли со стороны США официальное уведомление европейских властей об этих переговорах".
Ренье также подчеркнул, что никакое новое соглашение с Украиной в обход США в Брюсселе не готовится.
Территория возле угольной шахты в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Росконгресс: самые богатые месторождения Украины отошли России
04:08
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Стоимость ресурсов Украины ниже $500 миллиардов, считают в "Росконгрессе"
00:51
 
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