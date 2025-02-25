https://ria.ru/20250225/ekspert-2001421903.html

Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США по редкоземельным металлам

Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США по редкоземельным металлам - РИА Новости, 25.02.2025

Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США по редкоземельным металлам

Появление "подвижек" к сотрудничеству по редкоземельным металлам между США и Россией можно допустить уже в текущем году, заявил РИА Новости независимый... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Появление "подвижек" к сотрудничеству по редкоземельным металлам между США и Россией можно допустить уже в текущем году, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. "Еще при Джо Байдене были предприняты шаги по стимулированию освоения редкоземельных металлов на территории США, но это процесс очень долгий. Поэтому наш президент и предложил американцам обратить внимание на редкоземельные потенциалы нашей страны. Я допускаю, что Дональд Трамп очень позитивно к этому отнесется и какие-нибудь подвижки в этом направлении будут уже в нынешнем году", - прокомментировал возможность договоренностей между странами аналитик. По его словам, освоение данных месторождений очень выгодно Штатам, так как они зависят от их импорта из Китая. КНР является крупнейшим производителем редкоземельных металлов в мире - 240 тысяч тонн производится в Китае, подчеркнул Хазанов. Кроме того, он отметил, что Россия располагает огромными запасами редкоземельных металлов, но подавляющее большинство их месторождений в стране не разрабатывается. "У нас на сегодняшний день эксплуатируется только одно - Ловозерское (принадлежит "Росатому" - ред.). Многие годы реализуется проект освоения Томторского месторождения, но пока особого прорыва там не было", - заключил он.

https://ria.ru/20250224/putin-2001381675.html

https://ria.ru/20250224/tramp-2001368029.html

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экономика, россия, сша, китай, владимир путин, павел зарубин, джо байден, вгтрк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"