https://ria.ru/20250225/ekspert-2001421903.html
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США по редкоземельным металлам
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США по редкоземельным металлам - РИА Новости, 25.02.2025
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США по редкоземельным металлам
Появление "подвижек" к сотрудничеству по редкоземельным металлам между США и Россией можно допустить уже в текущем году, заявил РИА Новости независимый... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:02:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Появление "подвижек" к сотрудничеству по редкоземельным металлам между США и Россией можно допустить уже в текущем году, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. "Еще при Джо Байдене были предприняты шаги по стимулированию освоения редкоземельных металлов на территории США, но это процесс очень долгий. Поэтому наш президент и предложил американцам обратить внимание на редкоземельные потенциалы нашей страны. Я допускаю, что Дональд Трамп очень позитивно к этому отнесется и какие-нибудь подвижки в этом направлении будут уже в нынешнем году", - прокомментировал возможность договоренностей между странами аналитик. По его словам, освоение данных месторождений очень выгодно Штатам, так как они зависят от их импорта из Китая. КНР является крупнейшим производителем редкоземельных металлов в мире - 240 тысяч тонн производится в Китае, подчеркнул Хазанов. Кроме того, он отметил, что Россия располагает огромными запасами редкоземельных металлов, но подавляющее большинство их месторождений в стране не разрабатывается. "У нас на сегодняшний день эксплуатируется только одно - Ловозерское (принадлежит "Росатому" - ред.). Многие годы реализуется проект освоения Томторского месторождения, но пока особого прорыва там не было", - заключил он.
https://ria.ru/20250224/putin-2001381675.html
https://ria.ru/20250224/tramp-2001368029.html
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экономика, россия, сша, китай, владимир путин, павел зарубин, джо байден, вгтрк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Павел Зарубин, Джо Байден, ВГТРК, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США по редкоземельным металлам
Хазанов: РФ и США могут начать сотрудничать по редкоземельным металлам