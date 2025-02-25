Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США по редкоземельным металлам - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ekspert-2001421903.html
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США по редкоземельным металлам
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США по редкоземельным металлам - РИА Новости, 25.02.2025
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США по редкоземельным металлам
Появление "подвижек" к сотрудничеству по редкоземельным металлам между США и Россией можно допустить уже в текущем году, заявил РИА Новости независимый... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:02:00+03:00
2025-02-25T10:02:00+03:00
экономика
россия
сша
китай
владимир путин
павел зарубин
джо байден
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795152_0:231:3232:2048_1920x0_80_0_0_a91c611ebc1f624664910ce5bf84debd.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Появление "подвижек" к сотрудничеству по редкоземельным металлам между США и Россией можно допустить уже в текущем году, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. "Еще при Джо Байдене были предприняты шаги по стимулированию освоения редкоземельных металлов на территории США, но это процесс очень долгий. Поэтому наш президент и предложил американцам обратить внимание на редкоземельные потенциалы нашей страны. Я допускаю, что Дональд Трамп очень позитивно к этому отнесется и какие-нибудь подвижки в этом направлении будут уже в нынешнем году", - прокомментировал возможность договоренностей между странами аналитик. По его словам, освоение данных месторождений очень выгодно Штатам, так как они зависят от их импорта из Китая. КНР является крупнейшим производителем редкоземельных металлов в мире - 240 тысяч тонн производится в Китае, подчеркнул Хазанов. Кроме того, он отметил, что Россия располагает огромными запасами редкоземельных металлов, но подавляющее большинство их месторождений в стране не разрабатывается. "У нас на сегодняшний день эксплуатируется только одно - Ловозерское (принадлежит "Росатому" - ред.). Многие годы реализуется проект освоения Томторского месторождения, но пока особого прорыва там не было", - заключил он.
https://ria.ru/20250224/putin-2001381675.html
https://ria.ru/20250224/tramp-2001368029.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795152_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_a89c401bd40d11846a2818cd7a024d47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, китай, владимир путин, павел зарубин, джо байден, вгтрк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Павел Зарубин, Джо Байден, ВГТРК, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с США по редкоземельным металлам

Хазанов: РФ и США могут начать сотрудничать по редкоземельным металлам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг над посольством США в России
Флаг над посольством США в России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Флаг над посольством США в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Появление "подвижек" к сотрудничеству по редкоземельным металлам между США и Россией можно допустить уже в текущем году, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин заявил о готовности России сотрудничать по редкоземельным металлам
Вчера, 23:37
"Еще при Джо Байдене были предприняты шаги по стимулированию освоения редкоземельных металлов на территории США, но это процесс очень долгий. Поэтому наш президент и предложил американцам обратить внимание на редкоземельные потенциалы нашей страны. Я допускаю, что Дональд Трамп очень позитивно к этому отнесется и какие-нибудь подвижки в этом направлении будут уже в нынешнем году", - прокомментировал возможность договоренностей между странами аналитик.
По его словам, освоение данных месторождений очень выгодно Штатам, так как они зависят от их импорта из Китая. КНР является крупнейшим производителем редкоземельных металлов в мире - 240 тысяч тонн производится в Китае, подчеркнул Хазанов.
Кроме того, он отметил, что Россия располагает огромными запасами редкоземельных металлов, но подавляющее большинство их месторождений в стране не разрабатывается. "У нас на сегодняшний день эксплуатируется только одно - Ловозерское (принадлежит "Росатому" - ред.). Многие годы реализуется проект освоения Томторского месторождения, но пока особого прорыва там не было", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп заявил о заинтересованности США в российских ценных ресурсах
Вчера, 21:54
 
ЭкономикаРоссияСШАКитайВладимир ПутинПавел ЗарубинДжо БайденВГТРКГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала