Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность отправки Мерцем войск на Украину - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ekspert-2001405868.html
Эксперт оценил вероятность отправки Мерцем войск на Украину
Эксперт оценил вероятность отправки Мерцем войск на Украину - РИА Новости, 25.02.2025
Эксперт оценил вероятность отправки Мерцем войск на Украину
Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в роли канцлера ФРГ,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:21:00+03:00
2025-02-25T08:21:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
фридрих мерц
дмитрий песков
олаф шольц
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в роли канцлера ФРГ, вероятно, не отправил бы на Украину немецкие войска, помня об уроках истории, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Он до настоящего времени говорил, что этот вопрос не "на столе", и я не думаю, что он изменит эту позицию, потому что он достаточно осторожен и достаточно хорошо знает историю - делать нам этого не стоит", - сказал собеседник агентства, оценивая вероятность отправки Мерцем немецких войск на Украину. Ранее Мерц заявлял, что в вопросе отправки немецких военных на Украину в случае заключения перемирия следовало бы основываться на консенсусе, а не на конфликте с Россией. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер.
https://ria.ru/20250224/merts-2001313980.html
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_160c84ae27542890a390afbb62eb3166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, дмитрий песков, олаф шольц, хдс/хсс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Эксперт оценил вероятность отправки Мерцем войск на Украину

Политик Нимайер: Мерц не отправил бы на Украину войска, помня об уроках истории

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в роли канцлера ФРГ, вероятно, не отправил бы на Украину немецкие войска, помня об уроках истории, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Он до настоящего времени говорил, что этот вопрос не "на столе", и я не думаю, что он изменит эту позицию, потому что он достаточно осторожен и достаточно хорошо знает историю - делать нам этого не стоит", - сказал собеседник агентства, оценивая вероятность отправки Мерцем немецких войск на Украину.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Мерц мог впитать антироссийские установки в молодости, считает эксперт
Вчера, 16:18
Ранее Мерц заявлял, что в вопросе отправки немецких военных на Украину в случае заключения перемирия следовало бы основываться на консенсусе, а не на конфликте с Россией.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер.
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Ракеты Taurus и миротворцы: что будущий канцлер ФРГ говорил о России
Вчера, 06:05
 
В миреУкраинаРоссияГерманияФридрих МерцДмитрий ПесковОлаф ШольцХДС/ХСССлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала