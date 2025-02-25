Эксперт оценил вероятность отправки Мерцем войск на Украину
Политик Нимайер: Мерц не отправил бы на Украину войска, помня об уроках истории
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в роли канцлера ФРГ, вероятно, не отправил бы на Украину немецкие войска, помня об уроках истории, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Он до настоящего времени говорил, что этот вопрос не "на столе", и я не думаю, что он изменит эту позицию, потому что он достаточно осторожен и достаточно хорошо знает историю - делать нам этого не стоит", - сказал собеседник агентства, оценивая вероятность отправки Мерцем немецких войск на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер.