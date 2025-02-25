https://ria.ru/20250225/dveri-2001570049.html
Россиянам напомнили о правилах установки входных дверей
Россиянам напомнили о правилах установки входных дверей - РИА Новости, 25.02.2025
Россиянам напомнили о правилах установки входных дверей
Входные двери в многоквартирных домах не должны открываться в определенную сторону, заявило ГУ МЧС России по Пензенской области в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:52:00+03:00
2025-02-25T18:52:00+03:00
2025-02-25T19:17:00+03:00
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Входные двери в многоквартирных домах не должны открываться в определенную сторону, заявило ГУ МЧС России по Пензенской области в Telegram-канале.В ведомстве привели выдержку из Правил противопожарного режима, согласно которым двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания.При этом со ссылкой на свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" указывается, что направление открывания дверей в многоквартирных жилых домах не нормируется.Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы с 2025 года штрафы за входную дверь, которая установлена с открыванием наружу, вырастут до 15 тысяч рублей.В понедельник зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов опроверг эти сообщения, назвав их недостоверными.Ранее Колунов рассказал РИА Новости о планах ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах. По его словам, в Госдуме разрабатывают законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, в том числе предусмотреть увеличение штрафов до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250225/kvartira-2001386860.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пензенская область
Россиянам напомнили о правилах установки входных дверей
МЧС: входная дверь в квартиру не должна открываться в определенную сторону