https://ria.ru/20250225/dtp-2001494618.html
В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека
В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 25.02.2025
В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека
Два легковых автомобиля столкнулись в Вольском районе Саратовской области, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил начальник управления региональной РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:46:00+03:00
2025-02-25T13:46:00+03:00
2025-02-25T13:57:00+03:00
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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Вольском районе Саратовской области, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 11.56 (10.56 мск - ред.) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Вольском районе на 121-м километре трассы Р-228 произошло столкновение ВАЗ-2101 и Honda. В результате ДТП из ВАЗ погиб мужчина, из второго автомобиля пострадали четыре человека", - написал Юрин.Он добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. В пресс-службе областной Госавтоинспекции журналистам уточнили, что, по предварительным данным, за рулем автомобиля ВАЗ-2101 находился мужчина 1938 года рождения, а за рулем автомобиля Honda Stepwgn - мужчина 1993 года рождения. Сотрудники ГАИ проводят проверку, все обстоятельства устанавливаются.
https://ria.ru/20250225/dtp-2001408629.html
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происшествия, авто, вольский район, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Вольский район, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека
В Саратовской области в ДТП погиб один человек, четверо пострадали