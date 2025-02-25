https://ria.ru/20250225/dtp-2001494618.html

В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека

В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 25.02.2025

В Саратовской области в ДТП пострадали четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Вольском районе Саратовской области, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил начальник управления региональной РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:46:00+03:00

2025-02-25T13:46:00+03:00

2025-02-25T13:57:00+03:00

происшествия

авто

вольский район

саратовская область

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001496651_0:258:775:694_1920x0_80_0_0_fe44d56811fcbd947e2a70b22329c256.jpg

САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Вольском районе Саратовской области, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 11.56 (10.56 мск - ред.) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Вольском районе на 121-м километре трассы Р-228 произошло столкновение ВАЗ-2101 и Honda. В результате ДТП из ВАЗ погиб мужчина, из второго автомобиля пострадали четыре человека", - написал Юрин.Он добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. В пресс-службе областной Госавтоинспекции журналистам уточнили, что, по предварительным данным, за рулем автомобиля ВАЗ-2101 находился мужчина 1938 года рождения, а за рулем автомобиля Honda Stepwgn - мужчина 1993 года рождения. Сотрудники ГАИ проводят проверку, все обстоятельства устанавливаются.

https://ria.ru/20250225/dtp-2001408629.html

вольский район

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, вольский район, саратовская область, гибдд мвд рф