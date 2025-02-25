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В ДТП с такси в Москве погиб человек - РИА Новости, 25.02.2025
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08:50 25.02.2025 (обновлено: 10:24 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/dtp-2001408629.html
В ДТП с такси в Москве погиб человек
В ДТП с такси в Москве погиб человек - РИА Новости, 25.02.2025
В ДТП с такси в Москве погиб человек
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 56-м километре МКАД в Москве, водитель такси погиб, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 56-м километре МКАД в Москве, водитель такси погиб, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В результате дорожной аварии на 56-м км МКАД погиб водитель такси. По предварительным данным, рано утром произошло столкновение двух транспортных средств - такси марки Kia и грузовой тягач Sitrak", - говорится в сообщении. Уточняется, что в медицинское учреждение также доставлена пассажирка такси. "Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20250222/dtp-2000980877.html
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происшествия, авто, москва, kia rio
Происшествия, Авто, Москва, Kia Rio
В ДТП с такси в Москве погиб человек

На 56-м километре МКАД столкнулись легковушка и грузовик, погиб водитель такси

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramДТП на 56-м км МКАД
ДТП на 56-м км МКАД - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
ДТП на 56-м км МКАД
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 56-м километре МКАД в Москве, водитель такси погиб, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"В результате дорожной аварии на 56-м км МКАД погиб водитель такси. По предварительным данным, рано утром произошло столкновение двух транспортных средств - такси марки Kia и грузовой тягач Sitrak", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в медицинское учреждение также доставлена пассажирка такси.
"Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП", - добавляет ведомство.
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ПроисшествияАвтоМоскваKia Rio
 
 
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