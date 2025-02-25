https://ria.ru/20250225/dtp-2001408629.html

В ДТП с такси в Москве погиб человек

В ДТП с такси в Москве погиб человек - РИА Новости, 25.02.2025

В ДТП с такси в Москве погиб человек

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 56-м километре МКАД в Москве, водитель такси погиб, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 25.02.2025

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происшествия

авто

москва

kia rio

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 56-м километре МКАД в Москве, водитель такси погиб, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В результате дорожной аварии на 56-м км МКАД погиб водитель такси. По предварительным данным, рано утром произошло столкновение двух транспортных средств - такси марки Kia и грузовой тягач Sitrak", - говорится в сообщении. Уточняется, что в медицинское учреждение также доставлена пассажирка такси. "Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20250222/dtp-2000980877.html

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происшествия, авто, москва, kia rio