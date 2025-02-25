https://ria.ru/20250225/dtp-2001408629.html
В ДТП с такси в Москве погиб человек
В ДТП с такси в Москве погиб человек - РИА Новости, 25.02.2025
В ДТП с такси в Москве погиб человек
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 56-м километре МКАД в Москве, водитель такси погиб, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:50:00+03:00
2025-02-25T08:50:00+03:00
2025-02-25T10:24:00+03:00
происшествия
авто
москва
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001430171_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_a7e2139e5f8b43322f40832c3dd05b73.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 56-м километре МКАД в Москве, водитель такси погиб, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В результате дорожной аварии на 56-м км МКАД погиб водитель такси. По предварительным данным, рано утром произошло столкновение двух транспортных средств - такси марки Kia и грузовой тягач Sitrak", - говорится в сообщении. Уточняется, что в медицинское учреждение также доставлена пассажирка такси. "Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20250222/dtp-2000980877.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001430171_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f253663b2e1498189d49242dea40f105.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, kia rio
Происшествия, Авто, Москва, Kia Rio
В ДТП с такси в Москве погиб человек
На 56-м километре МКАД столкнулись легковушка и грузовик, погиб водитель такси