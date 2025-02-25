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При столкновениях в ДР Конго погибли не менее 20 человек - РИА Новости, 25.02.2025
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14:34 25.02.2025 (обновлено: 14:37 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/drk-2001505119.html
При столкновениях в ДР Конго погибли не менее 20 человек
При столкновениях в ДР Конго погибли не менее 20 человек - РИА Новости, 25.02.2025
При столкновениях в ДР Конго погибли не менее 20 человек
Не менее 20 человек погибли и десятки получили ранения в результате столкновений между военными и отрядами ополчения Вазалендо в провинции Южное Киву на востоке РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Не менее 20 человек погибли и десятки получили ранения в результате столкновений между военными и отрядами ополчения Вазалендо в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает издание Actualite со ссылкой на медицинские службы. Столкновения происходят в городе Увира на берегу озера Танганьика, известном своими многолюдными рынками. Конфликт между армией и ополченцами начался после наступления группировки М23 в регионе. Часть бежавших с фронта солдат отступила в Увиру, чтобы на лодках эвакуироваться в более спокойные районы. Ополченцы Вазалендо потребовали, чтобы солдаты оставили им оружие и боеприпасы, прежде чем покинуть город. Это привело к обострению ситуации. "На сегодняшний день во всех медицинских учреждениях зарегистрировано более 60 раненых и более двадцати погибших от огнестрельных ранений", - сообщил изданию Мпанзу Ними, главный врач района Увира. Как отмечается, жители Увиры покидают город и бегут в Бурунди или в соседнюю провинцию Танганьика. Епископ Увиры Себастьен-Жозеф Муенго ранее заявил, что административные власти также бежали из города, оставив население выживать самостоятельно. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250203/kongo-1997138817.html
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в мире, россия, руанда, бурунди, василий небензя, оон, демократическая республика конго
В мире, Россия, Руанда, Бурунди, Василий Небензя, ООН, Демократическая Республика Конго
При столкновениях в ДР Конго погибли не менее 20 человек

Actualite: при вооруженных столкновениях в ДР Конго погибли не менее 20 человек

© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы движения M23 в Конго
Повстанцы движения M23 в Конго - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы движения M23 в Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Не менее 20 человек погибли и десятки получили ранения в результате столкновений между военными и отрядами ополчения Вазалендо в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает издание Actualite со ссылкой на медицинские службы.
Столкновения происходят в городе Увира на берегу озера Танганьика, известном своими многолюдными рынками. Конфликт между армией и ополченцами начался после наступления группировки М23 в регионе. Часть бежавших с фронта солдат отступила в Увиру, чтобы на лодках эвакуироваться в более спокойные районы. Ополченцы Вазалендо потребовали, чтобы солдаты оставили им оружие и боеприпасы, прежде чем покинуть город. Это привело к обострению ситуации.
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"На сегодняшний день во всех медицинских учреждениях зарегистрировано более 60 раненых и более двадцати погибших от огнестрельных ранений", - сообщил изданию Мпанзу Ними, главный врач района Увира.
Как отмечается, жители Увиры покидают город и бегут в Бурунди или в соседнюю провинцию Танганьика. Епископ Увиры Себастьен-Жозеф Муенго ранее заявил, что административные власти также бежали из города, оставив население выживать самостоятельно.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
 
В миреРоссияРуандаБурундиВасилий НебензяООНДемократическая Республика Конго
 
 
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