https://ria.ru/20250225/dom-2001595033.html

В Белом доме оценили итоги будущей сделки по Украине

В Белом доме оценили итоги будущей сделки по Украине - РИА Новости, 25.02.2025

В Белом доме оценили итоги будущей сделки по Украине

Хорошая сделка по украинскому урегулированию оставит ее участников "немного несчастными", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T22:10:00+03:00

2025-02-25T22:10:00+03:00

2025-02-25T22:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Хорошая сделка по украинскому урегулированию оставит ее участников "немного несчастными", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Думаю, президент знает, как заключать сделки. Для достижения договоренности нужно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Типично для хорошей сделки, когда после ее заключения обе стороны уходят немного несчастными", - сказала Левитт на брифинге. Левитт заявила, что не станет обсуждать "уступки", которые предлагает команда американского лидера Дональда Трампа в ходе переговоров. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250225/kiev-2001593845.html

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001558598.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский