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В Белом доме оценили итоги будущей сделки по Украине
В Белом доме оценили итоги будущей сделки по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
В Белом доме оценили итоги будущей сделки по Украине
Хорошая сделка по украинскому урегулированию оставит ее участников "немного несчастными", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T22:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Хорошая сделка по украинскому урегулированию оставит ее участников "немного несчастными", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Думаю, президент знает, как заключать сделки. Для достижения договоренности нужно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Типично для хорошей сделки, когда после ее заключения обе стороны уходят немного несчастными", - сказала Левитт на брифинге. Левитт заявила, что не станет обсуждать "уступки", которые предлагает команда американского лидера Дональда Трампа в ходе переговоров. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Белом доме оценили итоги будущей сделки по Украине
Белый дом: хорошая сделка по Украине оставит ее участников немного несчастными