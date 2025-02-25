https://ria.ru/20250225/dollar-2001499731.html

Курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года

Курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года - РИА Новости, 25.02.2025

Курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года

Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 85 рублей впервые с конца августа, следует из данных торгов. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:05:00+03:00

2025-02-25T14:05:00+03:00

2025-02-25T14:50:00+03:00

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 85 рублей впервые с конца августа, следует из данных торгов.Так, к 14:05 мск американская валюта дешевела на 1,63 рубля относительно предыдущего закрытия — до 85,20. А минутами ранее доллар падал до 84,97 рубля — минимума с 30 августа.При этом юань начал новый торговый день со снижения: на открытии торгов он дешевел на десять копеек, до 11,88 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://ria.ru/20250223/rossiya-2000990617.html

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экономика, московская биржа