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Курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года - РИА Новости, 25.02.2025
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14:05 25.02.2025 (обновлено: 14:50 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/dollar-2001499731.html
Курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года - РИА Новости, 25.02.2025
Курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 85 рублей впервые с конца августа, следует из данных торгов. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:05:00+03:00
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экономика
московская биржа
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 85 рублей впервые с конца августа, следует из данных торгов.Так, к 14:05 мск американская валюта дешевела на 1,63 рубля относительно предыдущего закрытия — до 85,20. А минутами ранее доллар падал до 84,97 рубля — минимума с 30 августа.При этом юань начал новый торговый день со снижения: на открытии торгов он дешевел на десять копеек, до 11,88 рубля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года

Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевМужчина у пункта обмена валют в Москве
Мужчина у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Мужчина у пункта обмена валют в Москве
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 85 рублей впервые с конца августа, следует из данных торгов.
Так, к 14:05 мск американская валюта дешевела на 1,63 рубля относительно предыдущего закрытия — до 85,20. А минутами ранее доллар падал до 84,97 рубля — минимума с 30 августа.
При этом юань начал новый торговый день со снижения: на открытии торгов он дешевел на десять копеек, до 11,88 рубля.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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ЭкономикаМосковская биржа
 
 
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