https://ria.ru/20250225/dolgi-2001399876.html

Российские моряки с танкера Sagar Violet заявили о долгах по зарплате

Российские моряки с танкера Sagar Violet заявили о долгах по зарплате - РИА Новости, 25.02.2025

Российские моряки с танкера Sagar Violet заявили о долгах по зарплате

Российский экипаж танкера Sagar Violet под флагом Палау попросил Российский профсоюз моряков о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T06:46:00+03:00

2025-02-25T06:46:00+03:00

2025-02-25T06:46:00+03:00

палау

козьмино

николай суханов

российский профсоюз моряков

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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - РИА Новости. Российский экипаж танкера Sagar Violet под флагом Палау попросил Российский профсоюз моряков о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата, а моряков не списывают вовремя, рассказал РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Он отметил, что члены экипажа направили в профсоюз письмо, в котором заявили, что моряки не получали зарплату с декабря 2024 года. Сумма долга для некоторых членов команды составляет почти 155 тысяч евро. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя. Танкер должен прибыть в приморский порт Козьмино 3 марта, указано в письме. "Будет проведена проверка. Транспортная прокуратура и портовый инспектор задержат судно", - сказал Суханов. Он отметил, что все члены экипажа танкера - российские моряки.

https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996649516.html

палау

козьмино

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палау, козьмино, николай суханов, российский профсоюз моряков