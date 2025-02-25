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Российские моряки с танкера Sagar Violet заявили о долгах по зарплате - РИА Новости, 25.02.2025
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06:46 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/dolgi-2001399876.html
Российские моряки с танкера Sagar Violet заявили о долгах по зарплате
Российские моряки с танкера Sagar Violet заявили о долгах по зарплате - РИА Новости, 25.02.2025
Российские моряки с танкера Sagar Violet заявили о долгах по зарплате
Российский экипаж танкера Sagar Violet под флагом Палау попросил Российский профсоюз моряков о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T06:46:00+03:00
2025-02-25T06:46:00+03:00
палау
козьмино
николай суханов
российский профсоюз моряков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - РИА Новости. Российский экипаж танкера Sagar Violet под флагом Палау попросил Российский профсоюз моряков о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата, а моряков не списывают вовремя, рассказал РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Он отметил, что члены экипажа направили в профсоюз письмо, в котором заявили, что моряки не получали зарплату с декабря 2024 года. Сумма долга для некоторых членов команды составляет почти 155 тысяч евро. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя. Танкер должен прибыть в приморский порт Козьмино 3 марта, указано в письме. "Будет проведена проверка. Транспортная прокуратура и портовый инспектор задержат судно", - сказал Суханов. Он отметил, что все члены экипажа танкера - российские моряки.
https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996649516.html
палау
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палау, козьмино, николай суханов, российский профсоюз моряков
Палау, Козьмино, Николай Суханов, Российский профсоюз моряков
Российские моряки с танкера Sagar Violet заявили о долгах по зарплате

Российские моряки с судна Sagar Violet заявили о трехмесячном долге по зарплате

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТанкеры
Танкеры - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - РИА Новости. Российский экипаж танкера Sagar Violet под флагом Палау попросил Российский профсоюз моряков о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата, а моряков не списывают вовремя, рассказал РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Он отметил, что члены экипажа направили в профсоюз письмо, в котором заявили, что моряки не получали зарплату с декабря 2024 года. Сумма долга для некоторых членов команды составляет почти 155 тысяч евро. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя. Танкер должен прибыть в приморский порт Козьмино 3 марта, указано в письме.
"Будет проведена проверка. Транспортная прокуратура и портовый инспектор задержат судно", - сказал Суханов.
Он отметил, что все члены экипажа танкера - российские моряки.
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ПалауКозьминоНиколай СухановРоссийский профсоюз моряков
 
 
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