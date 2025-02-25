https://ria.ru/20250225/dolg-2001484674.html
Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей
Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей - РИА Новости, 25.02.2025
Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей
Американская корпорация Apple в случае возвращения на российский рынок должна будет выплатить около 40 миллионов рублей долга, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:05:00+03:00
2025-02-25T13:05:00+03:00
2025-02-25T13:05:00+03:00
экономика
россия
apple
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945842_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3f4d5b56db23f879f722973962764948.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американская корпорация Apple в случае возвращения на российский рынок должна будет выплатить около 40 миллионов рублей долга, пишет Telegram-канал Mash."Все деньги — за бракованную продукцию, собранную в течение последних трех лет", — говорится в материале.В публикации указали, что такой долг официальный представитель корпорации ООО "Эппл Рус" набрал в результате решений суда о компенсации ущерба недовольным пользователям продукции Apple: некоторым пострадавшим от брака отказывали в гарантийном ремонте, поскольку его невозможно совершить из-за санкций.Во вторник газета "Ведомости", ссылаясь на представителя Минфина России, сообщила, что иностранные компании из недружественных стран смогут вернуться в Россию только после разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, а также с одобрения профильного министерства.
https://ria.ru/20250225/ssha-2001413878.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945842_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5372ce1b95f6b2f19b19acf0bbe08d98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, apple, общество
Экономика, Россия, Apple, Общество
Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей
Mash: Apple в случае возвращения должна выплатить россиянам 40 миллионов рублей