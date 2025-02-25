https://ria.ru/20250225/dolg-2001484674.html

Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей

Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей - РИА Новости, 25.02.2025

Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей

Американская корпорация Apple в случае возвращения на российский рынок должна будет выплатить около 40 миллионов рублей долга, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:05:00+03:00

2025-02-25T13:05:00+03:00

2025-02-25T13:05:00+03:00

экономика

россия

apple

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американская корпорация Apple в случае возвращения на российский рынок должна будет выплатить около 40 миллионов рублей долга, пишет Telegram-канал Mash."Все деньги — за бракованную продукцию, собранную в течение последних трех лет", — говорится в материале.В публикации указали, что такой долг официальный представитель корпорации ООО "Эппл Рус" набрал в результате решений суда о компенсации ущерба недовольным пользователям продукции Apple: некоторым пострадавшим от брака отказывали в гарантийном ремонте, поскольку его невозможно совершить из-за санкций.Во вторник газета "Ведомости", ссылаясь на представителя Минфина России, сообщила, что иностранные компании из недружественных стран смогут вернуться в Россию только после разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, а также с одобрения профильного министерства.

https://ria.ru/20250225/ssha-2001413878.html

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экономика, россия, apple, общество