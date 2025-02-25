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Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей - РИА Новости, 25.02.2025
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13:05 25.02.2025
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Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей
Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей - РИА Новости, 25.02.2025
Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей
Американская корпорация Apple в случае возвращения на российский рынок должна будет выплатить около 40 миллионов рублей долга, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:05:00+03:00
2025-02-25T13:05:00+03:00
экономика
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общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американская корпорация Apple в случае возвращения на российский рынок должна будет выплатить около 40 миллионов рублей долга, пишет Telegram-канал Mash."Все деньги — за бракованную продукцию, собранную в течение последних трех лет", — говорится в материале.В публикации указали, что такой долг официальный представитель корпорации ООО "Эппл Рус" набрал в результате решений суда о компенсации ущерба недовольным пользователям продукции Apple: некоторым пострадавшим от брака отказывали в гарантийном ремонте, поскольку его невозможно совершить из-за санкций.Во вторник газета "Ведомости", ссылаясь на представителя Минфина России, сообщила, что иностранные компании из недружественных стран смогут вернуться в Россию только после разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, а также с одобрения профильного министерства.
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экономика, россия, apple, общество
Экономика, Россия, Apple, Общество
Крупная западная компания задолжала россиянам миллионы рублей

Mash: Apple в случае возвращения должна выплатить россиянам 40 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Американская корпорация Apple в случае возвращения на российский рынок должна будет выплатить около 40 миллионов рублей долга, пишет Telegram-канал Mash.
«
"Все деньги — за бракованную продукцию, собранную в течение последних трех лет", — говорится в материале.
В публикации указали, что такой долг официальный представитель корпорации ООО "Эппл Рус" набрал в результате решений суда о компенсации ущерба недовольным пользователям продукции Apple: некоторым пострадавшим от брака отказывали в гарантийном ремонте, поскольку его невозможно совершить из-за санкций.
Во вторник газета "Ведомости", ссылаясь на представителя Минфина России, сообщила, что иностранные компании из недружественных стран смогут вернуться в Россию только после разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, а также с одобрения профильного министерства.
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