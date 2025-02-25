https://ria.ru/20250225/chs-2001562622.html

В Ярославле соберут комиссию по ЧС из-за неприятного запаха в районе города

В Ярославле соберут комиссию по ЧС из-за неприятного запаха в районе города - РИА Новости, 25.02.2025

В Ярославле соберут комиссию по ЧС из-за неприятного запаха в районе города

Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется в Ярославле в связи с неприятным запахом во Фрунзенском районе, на который массово жалуются жители, сообщил мэр... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:18:00+03:00

2025-02-25T18:18:00+03:00

2025-02-25T18:18:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется в Ярославле в связи с неприятным запахом во Фрунзенском районе, на который массово жалуются жители, сообщил мэр Артем Молчанов. В соцсетях жители одного из самого густонаселенных районов Ярославля – Фрунзенского - рассказали, что уже несколько дней в воздухе витает неприятный запах, от которого жжет в горле и слезятся глаза. "Ко мне поступают многочисленные обращения жителей по этой проблеме. В пятницу проведу КЧС, заслушаю информацию контрольных и надзорных органов о проводимой ими работе, а также вместе мы определим необходимые меры реагирования", - написал Молчанов в своем Telegram-канале. Если загрязнение воздуха подтвердится результатами исследования, виновные в этом организации и лица должны быть привлечены к ответственности, подчеркнул мэр. Министерство природопользования Ярославской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщило, что выявило в воздухе превышение норм предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Сообщается, что министерство занимается выявлением источника загрязнения воздуха совместно со всеми уполномоченными структурами.

https://ria.ru/20250217/osetija-1999776163.html

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происшествия, ярославль, ярославская область, россия