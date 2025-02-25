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В Ярославле соберут комиссию по ЧС из-за неприятного запаха в районе города - РИА Новости, 25.02.2025
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18:18 25.02.2025
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В Ярославле соберут комиссию по ЧС из-за неприятного запаха в районе города
В Ярославле соберут комиссию по ЧС из-за неприятного запаха в районе города - РИА Новости, 25.02.2025
В Ярославле соберут комиссию по ЧС из-за неприятного запаха в районе города
Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется в Ярославле в связи с неприятным запахом во Фрунзенском районе, на который массово жалуются жители, сообщил мэр... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:18:00+03:00
2025-02-25T18:18:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется в Ярославле в связи с неприятным запахом во Фрунзенском районе, на который массово жалуются жители, сообщил мэр Артем Молчанов. В соцсетях жители одного из самого густонаселенных районов Ярославля – Фрунзенского - рассказали, что уже несколько дней в воздухе витает неприятный запах, от которого жжет в горле и слезятся глаза. "Ко мне поступают многочисленные обращения жителей по этой проблеме. В пятницу проведу КЧС, заслушаю информацию контрольных и надзорных органов о проводимой ими работе, а также вместе мы определим необходимые меры реагирования", - написал Молчанов в своем Telegram-канале. Если загрязнение воздуха подтвердится результатами исследования, виновные в этом организации и лица должны быть привлечены к ответственности, подчеркнул мэр. Министерство природопользования Ярославской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщило, что выявило в воздухе превышение норм предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Сообщается, что министерство занимается выявлением источника загрязнения воздуха совместно со всеми уполномоченными структурами.
https://ria.ru/20250217/osetija-1999776163.html
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происшествия, ярославль, ярославская область, россия
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Россия
В Ярославле соберут комиссию по ЧС из-за неприятного запаха в районе города

В Ярославле соберут комиссию по ЧС из-за противного запаха во Фрунзенском районе

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется в Ярославле в связи с неприятным запахом во Фрунзенском районе, на который массово жалуются жители, сообщил мэр Артем Молчанов.
В соцсетях жители одного из самого густонаселенных районов Ярославля – Фрунзенского - рассказали, что уже несколько дней в воздухе витает неприятный запах, от которого жжет в горле и слезятся глаза.
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"Ко мне поступают многочисленные обращения жителей по этой проблеме. В пятницу проведу КЧС, заслушаю информацию контрольных и надзорных органов о проводимой ими работе, а также вместе мы определим необходимые меры реагирования", - написал Молчанов в своем Telegram-канале.
Если загрязнение воздуха подтвердится результатами исследования, виновные в этом организации и лица должны быть привлечены к ответственности, подчеркнул мэр.
Министерство природопользования Ярославской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщило, что выявило в воздухе превышение норм предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Сообщается, что министерство занимается выявлением источника загрязнения воздуха совместно со всеми уполномоченными структурами.
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