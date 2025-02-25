https://ria.ru/20250225/chili-2001601002.html
В Чили объяснили массовое отключение электроэнергии
В Чили объяснили массовое отключение электроэнергии - РИА Новости, 25.02.2025
В Чили объяснили массовое отключение электроэнергии
Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвано нарушением системы энергопередачи и не связано с какой-либо атакой, сообщили национальный координатор... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:20:00+03:00
2025-02-25T23:20:00+03:00
2025-02-25T23:20:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС/САНТЬЯГО, 25 фев - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвано нарушением системы энергопередачи и не связано с какой-либо атакой, сообщили национальный координатор электроэнергии и МВД страны. "Отключение электроэнергии... спровоцировано отключением системы передачи на севере (страны)", - сообщил оператор в соцсети X. В свою очередь, глава МВД Каролина Тоа отметила, что произошедшее - это неполадки в системе. "Мы не стали целью какой-либо атаки", - приводит телеканал 24 Horas слова министра. Она добавила, что рассчитывает на скорое восстановление энергосистемы страны. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили во вторник, в стране наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чили
В Чили объяснили массовое отключение электроэнергии
МВД Чили: отключение электроэнергии вызвано нарушением системы энергопередачи
БУЭНОС-АЙРЕС/САНТЬЯГО, 25 фев - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвано нарушением системы энергопередачи и не связано с какой-либо атакой, сообщили национальный координатор электроэнергии и МВД страны.
«
"Отключение электроэнергии... спровоцировано отключением системы передачи на севере (страны)", - сообщил оператор в соцсети X.
В свою очередь, глава МВД Каролина Тоа отметила, что произошедшее - это неполадки в системе. "Мы не стали целью какой-либо атаки", - приводит телеканал 24 Horas слова министра.
Она добавила, что рассчитывает на скорое восстановление энергосистемы страны.
Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили
во вторник, в стране наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами.