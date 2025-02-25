https://ria.ru/20250225/chili-2001601002.html

В Чили объяснили массовое отключение электроэнергии

В Чили объяснили массовое отключение электроэнергии - РИА Новости, 25.02.2025

В Чили объяснили массовое отключение электроэнергии

Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвано нарушением системы энергопередачи и не связано с какой-либо атакой, сообщили национальный координатор... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T23:20:00+03:00

2025-02-25T23:20:00+03:00

2025-02-25T23:20:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС/САНТЬЯГО, 25 фев - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии в Чили вызвано нарушением системы энергопередачи и не связано с какой-либо атакой, сообщили национальный координатор электроэнергии и МВД страны. "Отключение электроэнергии... спровоцировано отключением системы передачи на севере (страны)", - сообщил оператор в соцсети X. В свою очередь, глава МВД Каролина Тоа отметила, что произошедшее - это неполадки в системе. "Мы не стали целью какой-либо атаки", - приводит телеканал 24 Horas слова министра. Она добавила, что рассчитывает на скорое восстановление энергосистемы страны. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили во вторник, в стране наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами.

https://ria.ru/20250225/chili-2001597808.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чили