https://ria.ru/20250225/chili-2001597808.html
На всей территории Чили отключили свет
На всей территории Чили отключили свет - РИА Новости, 25.02.2025
На всей территории Чили отключили свет
Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили, в стране наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами, сообщил национальный... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T22:43:00+03:00
2025-02-25T22:43:00+03:00
2025-02-25T22:55:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили, в стране наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами, сообщил национальный энергооператор и убедился корреспондент РИА Новости."В 15.16 (21.16 мск) произошло отключение электроэнергии от Арики (регион на севере Чили – ред.) до региона Лос-Лагос (область ближе к югу Чили – ред.)", - говорится в сообщении национального координатора электроэнергии.Оператор запустил план восстановления энергоснабжения, проводится расследование причин произошедшего.По наблюдению корреспондента РИА Новости, в столичном регионе есть перебои с мобильной связью, в работе общественного транспорта, остановилось метро. Многих сотрудников отпустили домой, из-за чего на автобусных остановках скопилось большое количество людей.Аэропорт Сантьяго задействовал резервные системы для поддержания работы и обеспечения полетов.Министерство здравоохранения сообщило, что у больниц есть резервные мощности для работы в течении нескольких часов.
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чили
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чили, в мире, сантьяго (город)
Чили, В мире, Сантьяго (город)
На всей территории Чили отключили свет
Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили, в стране наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами, сообщил национальный энергооператор и убедился корреспондент РИА Новости.
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"В 15.16 (21.16 мск) произошло отключение электроэнергии от Арики (регион на севере Чили – ред.) до региона Лос-Лагос (область ближе к югу Чили – ред.)", - говорится в сообщении национального координатора электроэнергии.
Оператор запустил план восстановления энергоснабжения, проводится расследование причин произошедшего.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в столичном регионе есть перебои с мобильной связью, в работе общественного транспорта, остановилось метро. Многих сотрудников отпустили домой, из-за чего на автобусных остановках скопилось большое количество людей.
Аэропорт Сантьяго
задействовал резервные системы для поддержания работы и обеспечения полетов.
Министерство здравоохранения сообщило, что у больниц есть резервные мощности для работы в течении нескольких часов.