https://ria.ru/20250225/chili-2001597808.html

На всей территории Чили отключили свет

На всей территории Чили отключили свет - РИА Новости, 25.02.2025

На всей территории Чили отключили свет

Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили, в стране наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами, сообщил национальный... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T22:43:00+03:00

2025-02-25T22:43:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии произошло на всей территории Чили, в стране наблюдаются перебои со связью, транспортом и платежами, сообщил национальный энергооператор и убедился корреспондент РИА Новости."В 15.16 (21.16 мск) произошло отключение электроэнергии от Арики (регион на севере Чили – ред.) до региона Лос-Лагос (область ближе к югу Чили – ред.)", - говорится в сообщении национального координатора электроэнергии.Оператор запустил план восстановления энергоснабжения, проводится расследование причин произошедшего.По наблюдению корреспондента РИА Новости, в столичном регионе есть перебои с мобильной связью, в работе общественного транспорта, остановилось метро. Многих сотрудников отпустили домой, из-за чего на автобусных остановках скопилось большое количество людей.Аэропорт Сантьяго задействовал резервные системы для поддержания работы и обеспечения полетов.Министерство здравоохранения сообщило, что у больниц есть резервные мощности для работы в течении нескольких часов.

https://ria.ru/20240602/isk-1949946432.html

чили

сантьяго (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чили, в мире, сантьяго (город)