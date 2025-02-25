https://ria.ru/20250225/britaniya-2001396328.html

В Британии не исключили возвращения России в G7

В Британии не исключили возвращения России в G7 - РИА Новости, 25.02.2025

В Британии не исключили возвращения России в G7

Великобритания не исключает возвращения России в "Большую семерку" (G7), это будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы МВД страны по... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T05:23:00+03:00

2025-02-25T05:23:00+03:00

2025-02-25T09:56:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Великобритания не исключает возвращения России в "Большую семерку" (G7), это будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы МВД страны по вопросам безопасности Дэн Джарвис в интервью радиостанции Times Radio. "Это будет предметом обсуждения с международными союзниками. И это (возвращение России в G7. — Прим. ред.) тот вопрос, который, несомненно, будет рассматриваться в тот момент, когда конфликт на Украине будет завершен", — сказал он.По словам замминистра, премьер Великобритании Кир Стармер может затронуть тему возвращения России в "Большую семерку" на будущих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Как ранее передавало агентство Блумберг, Трамп заявлял, что хотел бы вернуть Москву в G7. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара и Москва заинтересована в развитии отношений с G20. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что G7 из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны. Она добавила, что сегодняшняя семерка — устаревший формат, который полностью утратил авторитет и запятнал свое реноме.

https://ria.ru/20250225/kanada-2001388974.html

https://ria.ru/20250224/bloomberg-2001323022.html

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в мире, россия, великобритания, лондон, дональд трамп, кир стармер, дмитрий песков, g7, большая двадцатка