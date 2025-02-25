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В Британии не исключили возвращения России в G7 - РИА Новости, 25.02.2025
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05:23 25.02.2025 (обновлено: 09:56 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/britaniya-2001396328.html
В Британии не исключили возвращения России в G7
В Британии не исключили возвращения России в G7 - РИА Новости, 25.02.2025
В Британии не исключили возвращения России в G7
Великобритания не исключает возвращения России в "Большую семерку" (G7), это будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы МВД страны по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:23:00+03:00
2025-02-25T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Великобритания не исключает возвращения России в "Большую семерку" (G7), это будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы МВД страны по вопросам безопасности Дэн Джарвис в интервью радиостанции Times Radio. &quot;Это будет предметом обсуждения с международными союзниками. И это (возвращение России в G7. — Прим. ред.) тот вопрос, который, несомненно, будет рассматриваться в тот момент, когда конфликт на Украине будет завершен&quot;, — сказал он.По словам замминистра, премьер Великобритании Кир Стармер может затронуть тему возвращения России в "Большую семерку" на будущих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Как ранее передавало агентство Блумберг, Трамп заявлял, что хотел бы вернуть Москву в G7. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара и Москва заинтересована в развитии отношений с G20. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что G7 из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны. Она добавила, что сегодняшняя семерка — устаревший формат, который полностью утратил авторитет и запятнал свое реноме.
https://ria.ru/20250225/kanada-2001388974.html
https://ria.ru/20250224/bloomberg-2001323022.html
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в мире, россия, великобритания, лондон, дональд трамп, кир стармер, дмитрий песков, g7, большая двадцатка
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Дональд Трамп, Кир Стармер, Дмитрий Песков, G7, Большая двадцатка
В Британии не исключили возвращения России в G7

Замглавы МВД Британии Джарвис не исключил возвращения России в G7

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Великобритания не исключает возвращения России в "Большую семерку" (G7), это будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы МВД страны по вопросам безопасности Дэн Джарвис в интервью радиостанции Times Radio.
«

"Это будет предметом обсуждения с международными союзниками. И это (возвращение России в G7. — Прим. ред.) тот вопрос, который, несомненно, будет рассматриваться в тот момент, когда конфликт на Украине будет завершен", — сказал он.

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По словам замминистра, премьер Великобритании Кир Стармер может затронуть тему возвращения России в "Большую семерку" на будущих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.
Как ранее передавало агентство Блумберг, Трамп заявлял, что хотел бы вернуть Москву в G7. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара и Москва заинтересована в развитии отношений с G20.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что G7 из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны. Она добавила, что сегодняшняя семерка — устаревший формат, который полностью утратил авторитет и запятнал свое реноме.
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В миреРоссияВеликобританияЛондонДональд ТрампКир СтармерДмитрий ПесковG7Большая двадцатка
 
 
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