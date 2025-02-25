https://ria.ru/20250225/britaniya-2001396328.html
В Британии не исключили возвращения России в G7
В Британии не исключили возвращения России в G7 - РИА Новости, 25.02.2025
В Британии не исключили возвращения России в G7
Великобритания не исключает возвращения России в "Большую семерку" (G7), это будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы МВД страны по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:23:00+03:00
2025-02-25T05:23:00+03:00
2025-02-25T09:56:00+03:00
в мире
россия
великобритания
лондон
дональд трамп
кир стармер
дмитрий песков
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Великобритания не исключает возвращения России в "Большую семерку" (G7), это будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, заявил замглавы МВД страны по вопросам безопасности Дэн Джарвис в интервью радиостанции Times Radio. "Это будет предметом обсуждения с международными союзниками. И это (возвращение России в G7. — Прим. ред.) тот вопрос, который, несомненно, будет рассматриваться в тот момент, когда конфликт на Украине будет завершен", — сказал он.По словам замминистра, премьер Великобритании Кир Стармер может затронуть тему возвращения России в "Большую семерку" на будущих переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Как ранее передавало агентство Блумберг, Трамп заявлял, что хотел бы вернуть Москву в G7. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "Большая семерка" утратила релевантность, центры роста переместились в другие точки земного шара и Москва заинтересована в развитии отношений с G20. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что G7 из объединения для согласования позиций по глобальным вызовам в нынешнем формате превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны. Она добавила, что сегодняшняя семерка — устаревший формат, который полностью утратил авторитет и запятнал свое реноме.
https://ria.ru/20250225/kanada-2001388974.html
https://ria.ru/20250224/bloomberg-2001323022.html
россия
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33131ccec01b1e5aaa8a51b452786fa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, лондон, дональд трамп, кир стармер, дмитрий песков, g7, большая двадцатка
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Дональд Трамп, Кир Стармер, Дмитрий Песков, G7, Большая двадцатка
В Британии не исключили возвращения России в G7
Замглавы МВД Британии Джарвис не исключил возвращения России в G7