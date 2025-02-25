https://ria.ru/20250225/blinovskaya-2001538296.html
Суд арестовал 66 объектов недвижимости Блиновского
Суд арестовал 66 объектов недвижимости Блиновского - РИА Новости, 25.02.2025
Суд арестовал 66 объектов недвижимости Блиновского
Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской арестовал имущество, принадлежащее ее мужу Алексею, — 66 земельных участков, зданий и... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:38:00+03:00
2025-02-25T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской арестовал имущество, принадлежащее ее мужу Алексею, — 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях, следует из опубликованного определения суда.Кроме того, арест наложили на деньги Блиновского, за исключением прожиточного минимума на него и четырех детей, в размере более 1,4 миллиарда рублей на счетах в "Сбере", Т-Банке, Цифра банке, Ситибанке, ВТБ, Фора-банке.Под арест попали также доли мужчины в восьми компаниях, два охотничьих ружья, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, инвестпай в фонде "РСХБ-Фонд Золото", мотоцикл Harley-Davidson и автомобиль УАЗ.Больше всего объектов недвижимости, принадлежащих Блиновскому, арестовано в Костромской области — 18 земельных участков, семь жилых зданий и три нежилых. В Крыму, в районе Алушты, арестовано 14 участков и четыре жилых здания, в Москве — шесть машиномест и три жилых помещения, в Ярославской области — четыре участка и два дома, в Адыгее — четыре надела и одно жилое здание.Ранее, 17 февраля, суд арестовал имущество самой Блиновской, в частности недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму, а также автомобили Bentley и Lamborghini. Суд в ноябре признал "королеву марафонов" банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.По данным следствия, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.Кроме того, как считает следствие, подсудимая совершила неправомерный оборот средств платежей, получив доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям.
https://ria.ru/20250220/blinovskaya-2000441170.html
https://ria.ru/20250219/potjaeva-2000292836.html
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москва, елена блиновская, сбербанк россии, ситибанк, россельхозбанк, костромская область, происшествия, алушта, сбер, lamborghini
Москва, Елена Блиновская, Сбербанк России, Ситибанк, Россельхозбанк, Костромская область, Происшествия, Алушта, Сбер, Lamborghini
Суд арестовал 66 объектов недвижимости Блиновского
Суд арестовал недвижимость Блиновского в Москве, Крыму и Адыгее
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской арестовал имущество, принадлежащее ее мужу Алексею, — 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях, следует из опубликованного определения суда.
Кроме того, арест наложили на деньги Блиновского
, за исключением прожиточного минимума на него и четырех детей, в размере более 1,4 миллиарда рублей на счетах в "Сбере", Т-Банке, Цифра банке, Ситибанке, ВТБ, Фора-банке.
Под арест попали также доли мужчины в восьми компаниях, два охотничьих ружья, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, инвестпай в фонде "РСХБ
-Фонд Золото", мотоцикл Harley-Davidson и автомобиль УАЗ
.
Больше всего объектов недвижимости, принадлежащих Блиновскому, арестовано в Костромской области — 18 земельных участков, семь жилых зданий и три нежилых. В Крыму, в районе Алушты, арестовано 14 участков и четыре жилых здания, в Москве — шесть машиномест и три жилых помещения, в Ярославской области — четыре участка и два дома, в Адыгее — четыре надела и одно жилое здание.
Ранее, 17 февраля, суд арестовал имущество самой Блиновской, в частности недвижимость в Москве, Подмосковье
и Крыму, а также автомобили Bentley
и Lamborghini
.
Суд в ноябре признал "королеву марафонов" банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.
Кроме того, как считает следствие, подсудимая совершила неправомерный оборот средств платежей, получив доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям.