https://ria.ru/20250225/blinovskaya-2001538296.html

Суд арестовал 66 объектов недвижимости Блиновского

Суд арестовал 66 объектов недвижимости Блиновского - РИА Новости, 25.02.2025

Суд арестовал 66 объектов недвижимости Блиновского

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской арестовал имущество, принадлежащее ее мужу Алексею, — 66 земельных участков, зданий и... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:38:00+03:00

2025-02-25T16:38:00+03:00

2025-02-25T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогера Елены Блиновской арестовал имущество, принадлежащее ее мужу Алексею, — 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях, следует из опубликованного определения суда.Кроме того, арест наложили на деньги Блиновского, за исключением прожиточного минимума на него и четырех детей, в размере более 1,4 миллиарда рублей на счетах в "Сбере", Т-Банке, Цифра банке, Ситибанке, ВТБ, Фора-банке.Под арест попали также доли мужчины в восьми компаниях, два охотничьих ружья, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, инвестпай в фонде "РСХБ-Фонд Золото", мотоцикл Harley-Davidson и автомобиль УАЗ.Больше всего объектов недвижимости, принадлежащих Блиновскому, арестовано в Костромской области — 18 земельных участков, семь жилых зданий и три нежилых. В Крыму, в районе Алушты, арестовано 14 участков и четыре жилых здания, в Москве — шесть машиномест и три жилых помещения, в Ярославской области — четыре участка и два дома, в Адыгее — четыре надела и одно жилое здание.Ранее, 17 февраля, суд арестовал имущество самой Блиновской, в частности недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму, а также автомобили Bentley и Lamborghini. Суд в ноябре признал "королеву марафонов" банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.По данным следствия, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.Кроме того, как считает следствие, подсудимая совершила неправомерный оборот средств платежей, получив доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям.

https://ria.ru/20250220/blinovskaya-2000441170.html

https://ria.ru/20250219/potjaeva-2000292836.html

https://ria.ru/20250217/blinovskaya-1999883338.html

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