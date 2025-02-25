Музею в Киргизии передали землю с мест сражений Великой Отечественной войны
Музею в Бишкеке передали капсулы с землей из Брестской крепости и Волоколамска
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПамятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса "Брестская крепость – герой"
© Sputnik / Виктор Толочко
Памятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса "Брестская крепость – герой". Архивное фото
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БИШКЕК, 25 фев – РИА Новости. Национальному историческому музею Киргизии передали капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – из Брестской крепости и Волоколамска, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе киргизского министерства обороны.
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"В соответствии с планом мероприятий по проведению 80-летия Победы Советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сегодня, 25 февраля, в Бишкеке состоялась церемония передачи капсул с землей из Брестской крепости и разъезда Дубосеково Московской области в Национальный исторический музей Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в церемонии передачи капсул приняли участие члены правительства Киргизии, мэр Бишкека, представители дипломатических миссий Белоруссии и России, Россотрудничества, ветеранских организаций республики, а также горожане и гости столицы.
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"Сегодня мы с вами присутствуем при передаче капсул с землей из Брестской крепости и разъезда Дубосеково в Национальный исторический музей нашей республики. И это очень символично! Именно защитники Брестской крепости первыми вступили в бои с немецко-фашистскими захватчиками, первыми показали всему миру примеры стойкости, мужества, отваги и беспримерной любви советских солдат к Родине", - приводит пресс-служба слова министра обороны Бактыбека Бекболотова.
Глава минобороны напомнил, что в рядах защитников Брестской крепости были представители всех народов СССР. И что брестская земля — это первая территория Советского Союза, где пролилась кровь ее защитников.
"Еще одним примером массового героизма наших дедов и отцов стал бой у разъезда Дубосеково бойцов знаменитой восьмой гвардейской дивизии, где они остановили полчища фашистских захватчиков, стремящихся к нашей общей столице – Москве. Их подвиг стал символом мужества и отваги. Воевать "по-панфиловски" стало девизом всех солдат Великой Отечественной", - подчеркнул Бекболотов. В завершении своего выступления генерал пожелал всем мира, добра и здоровья, а военнослужащим национальных Вооруженных Сил быть достойными продолжателями боевого наследия великих предков.
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