https://ria.ru/20250225/bishkek-2001553342.html

Музею в Киргизии передали землю с мест сражений Великой Отечественной войны

Музею в Киргизии передали землю с мест сражений Великой Отечественной войны - РИА Новости, 25.02.2025

Музею в Киргизии передали землю с мест сражений Великой Отечественной войны

Национальному историческому музею Киргизии передали капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – из Брестской крепости и Волоколамска,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:32:00+03:00

2025-02-25T17:32:00+03:00

2025-02-25T17:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

киргизия

бишкек

волоколамск

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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БИШКЕК, 25 фев – РИА Новости. Национальному историческому музею Киргизии передали капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – из Брестской крепости и Волоколамска, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе киргизского министерства обороны. "В соответствии с планом мероприятий по проведению 80-летия Победы Советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сегодня, 25 февраля, в Бишкеке состоялась церемония передачи капсул с землей из Брестской крепости и разъезда Дубосеково Московской области в Национальный исторический музей Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии передачи капсул приняли участие члены правительства Киргизии, мэр Бишкека, представители дипломатических миссий Белоруссии и России, Россотрудничества, ветеранских организаций республики, а также горожане и гости столицы. "Сегодня мы с вами присутствуем при передаче капсул с землей из Брестской крепости и разъезда Дубосеково в Национальный исторический музей нашей республики. И это очень символично! Именно защитники Брестской крепости первыми вступили в бои с немецко-фашистскими захватчиками, первыми показали всему миру примеры стойкости, мужества, отваги и беспримерной любви советских солдат к Родине", - приводит пресс-служба слова министра обороны Бактыбека Бекболотова. Глава минобороны напомнил, что в рядах защитников Брестской крепости были представители всех народов СССР. И что брестская земля — это первая территория Советского Союза, где пролилась кровь ее защитников. "Еще одним примером массового героизма наших дедов и отцов стал бой у разъезда Дубосеково бойцов знаменитой восьмой гвардейской дивизии, где они остановили полчища фашистских захватчиков, стремящихся к нашей общей столице – Москве. Их подвиг стал символом мужества и отваги. Воевать "по-панфиловски" стало девизом всех солдат Великой Отечественной", - подчеркнул Бекболотов. В завершении своего выступления генерал пожелал всем мира, добра и здоровья, а военнослужащим национальных Вооруженных Сил быть достойными продолжателями боевого наследия великих предков.

https://ria.ru/20250127/tashkent-1995665588.html

https://ria.ru/20241108/pamyat-1982663067.html

киргизия

бишкек

волоколамск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киргизия, бишкек, волоколамск, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне