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Музею в Киргизии передали землю с мест сражений Великой Отечественной войны - РИА Новости, 25.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:32 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/bishkek-2001553342.html
Музею в Киргизии передали землю с мест сражений Великой Отечественной войны
Музею в Киргизии передали землю с мест сражений Великой Отечественной войны - РИА Новости, 25.02.2025
Музею в Киргизии передали землю с мест сражений Великой Отечественной войны
Национальному историческому музею Киргизии передали капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – из Брестской крепости и Волоколамска,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:32:00+03:00
2025-02-25T17:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
киргизия
бишкек
волоколамск
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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БИШКЕК, 25 фев – РИА Новости. Национальному историческому музею Киргизии передали капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – из Брестской крепости и Волоколамска, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе киргизского министерства обороны. "В соответствии с планом мероприятий по проведению 80-летия Победы Советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сегодня, 25 февраля, в Бишкеке состоялась церемония передачи капсул с землей из Брестской крепости и разъезда Дубосеково Московской области в Национальный исторический музей Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии передачи капсул приняли участие члены правительства Киргизии, мэр Бишкека, представители дипломатических миссий Белоруссии и России, Россотрудничества, ветеранских организаций республики, а также горожане и гости столицы. "Сегодня мы с вами присутствуем при передаче капсул с землей из Брестской крепости и разъезда Дубосеково в Национальный исторический музей нашей республики. И это очень символично! Именно защитники Брестской крепости первыми вступили в бои с немецко-фашистскими захватчиками, первыми показали всему миру примеры стойкости, мужества, отваги и беспримерной любви советских солдат к Родине", - приводит пресс-служба слова министра обороны Бактыбека Бекболотова. Глава минобороны напомнил, что в рядах защитников Брестской крепости были представители всех народов СССР. И что брестская земля — это первая территория Советского Союза, где пролилась кровь ее защитников. "Еще одним примером массового героизма наших дедов и отцов стал бой у разъезда Дубосеково бойцов знаменитой восьмой гвардейской дивизии, где они остановили полчища фашистских захватчиков, стремящихся к нашей общей столице – Москве. Их подвиг стал символом мужества и отваги. Воевать "по-панфиловски" стало девизом всех солдат Великой Отечественной", - подчеркнул Бекболотов. В завершении своего выступления генерал пожелал всем мира, добра и здоровья, а военнослужащим национальных Вооруженных Сил быть достойными продолжателями боевого наследия великих предков.
https://ria.ru/20250127/tashkent-1995665588.html
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киргизия, бишкек, волоколамск, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киргизия, Бишкек, Волоколамск, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Музею в Киргизии передали землю с мест сражений Великой Отечественной войны

Музею в Бишкеке передали капсулы с землей из Брестской крепости и Волоколамска

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПамятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса "Брестская крепость – герой"
Памятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Памятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса "Брестская крепость – герой". Архивное фото
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БИШКЕК, 25 фев – РИА Новости. Национальному историческому музею Киргизии передали капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – из Брестской крепости и Волоколамска, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе киргизского министерства обороны.
«
"В соответствии с планом мероприятий по проведению 80-летия Победы Советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сегодня, 25 февраля, в Бишкеке состоялась церемония передачи капсул с землей из Брестской крепости и разъезда Дубосеково Московской области в Национальный исторический музей Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в церемонии передачи капсул приняли участие члены правительства Киргизии, мэр Бишкека, представители дипломатических миссий Белоруссии и России, Россотрудничества, ветеранских организаций республики, а также горожане и гости столицы.
«
"Сегодня мы с вами присутствуем при передаче капсул с землей из Брестской крепости и разъезда Дубосеково в Национальный исторический музей нашей республики. И это очень символично! Именно защитники Брестской крепости первыми вступили в бои с немецко-фашистскими захватчиками, первыми показали всему миру примеры стойкости, мужества, отваги и беспримерной любви советских солдат к Родине", - приводит пресс-служба слова министра обороны Бактыбека Бекболотова.
Глава минобороны напомнил, что в рядах защитников Брестской крепости были представители всех народов СССР. И что брестская земля — это первая территория Советского Союза, где пролилась кровь ее защитников.
"Еще одним примером массового героизма наших дедов и отцов стал бой у разъезда Дубосеково бойцов знаменитой восьмой гвардейской дивизии, где они остановили полчища фашистских захватчиков, стремящихся к нашей общей столице – Москве. Их подвиг стал символом мужества и отваги. Воевать "по-панфиловски" стало девизом всех солдат Великой Отечественной", - подчеркнул Бекболотов. В завершении своего выступления генерал пожелал всем мира, добра и здоровья, а военнослужащим национальных Вооруженных Сил быть достойными продолжателями боевого наследия великих предков.
Капсулы с землей с мест сражений Великой Отечественной войны – Волоколамска и Бреста - доставили в Алма-Ату и захоронили у мемориала погибшим в ВОВ на центральном кладбище - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКиргизияБишкекВолоколамскФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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