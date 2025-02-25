https://ria.ru/20250225/bilayn-2001478067.html
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков - РИА Новости, 25.02.2025
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков
Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:34:00+03:00
2025-02-25T12:34:00+03:00
2025-02-25T13:15:00+03:00
россия
билайн
мошенничество
мобильная связь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001485173_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_922ff6fce54c12fbacec22f01898e056.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании. В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Среди ключевых мер законопроекта – обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров. "Билайн" подключил своим абонентам по всей стране базовую версию "Виртуального помощника", которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию", - говорится в сообщении оператора. Отмечается, что в январе помощник заблокировал 28 миллионов спам-звонков и пресек 14 миллионов попыток мошенничества.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001485173_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45d81e1c53824d7c64763968f921af8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, билайн, мошенничество, мобильная связь
Россия, Билайн, Мошенничество, мобильная связь
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков
Защита от спама и мошеннических звонков появилась у абонентов "Билайна"
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании.
В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Среди ключевых мер законопроекта – обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
"Билайн" подключил своим абонентам по всей стране базовую версию "Виртуального помощника", которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию", - говорится в сообщении оператора.
Отмечается, что в январе помощник заблокировал 28 миллионов спам-звонков и пресек 14 миллионов попыток мошенничества.