https://ria.ru/20250225/bilayn-2001478067.html

"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков

"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков - РИА Новости, 25.02.2025

"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков

Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:34:00+03:00

2025-02-25T12:34:00+03:00

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россия

билайн

мошенничество

мобильная связь

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании. В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Среди ключевых мер законопроекта – обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров. "Билайн" подключил своим абонентам по всей стране базовую версию "Виртуального помощника", которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию", - говорится в сообщении оператора. Отмечается, что в январе помощник заблокировал 28 миллионов спам-звонков и пресек 14 миллионов попыток мошенничества.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, мошенничество, мобильная связь