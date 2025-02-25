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"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков - РИА Новости, 25.02.2025
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12:34 25.02.2025 (обновлено: 13:15 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/bilayn-2001478067.html
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков - РИА Новости, 25.02.2025
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков
Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:34:00+03:00
2025-02-25T13:15:00+03:00
россия
билайн
мошенничество
мобильная связь
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании. В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Среди ключевых мер законопроекта – обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров. "Билайн" подключил своим абонентам по всей стране базовую версию "Виртуального помощника", которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию", - говорится в сообщении оператора. Отмечается, что в январе помощник заблокировал 28 миллионов спам-звонков и пресек 14 миллионов попыток мошенничества.
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россия, билайн, мошенничество, мобильная связь
Россия, Билайн, Мошенничество, мобильная связь
"Билайн" включил своим абонентам защиту от спама и мошеннических звонков

Защита от спама и мошеннических звонков появилась у абонентов "Билайна"

© Getty Images / Xavier LorenzoДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / Xavier Lorenzo
Девушка с телефоном
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский сотовый оператор "Билайн" автоматически подключил всем своим абонентам бесплатную защиту от спама и мошеннических звонков, рассказали в компании.
В конце ноября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Среди ключевых мер законопроекта – обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров.
"Билайн" подключил своим абонентам по всей стране базовую версию "Виртуального помощника", которая блокирует мошеннические и спам-звонки и работает бесплатно и по умолчанию", - говорится в сообщении оператора.
Отмечается, что в январе помощник заблокировал 28 миллионов спам-звонков и пресек 14 миллионов попыток мошенничества.
 
РоссияБилайнМошенничествомобильная связь
 
 
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