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Франция ограничила въезд в страну некоторым алжирским чиновникам - РИА Новости, 25.02.2025
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23:35 25.02.2025 (обновлено: 23:47 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/bfmtv-2001602716.html
Франция ограничила въезд в страну некоторым алжирским чиновникам
Франция ограничила въезд в страну некоторым алжирским чиновникам - РИА Новости, 25.02.2025
Франция ограничила въезд в страну некоторым алжирским чиновникам
Франция ввела ограничения на въезд в страну и передвижения внутри нее для некоторых алжирских чиновников на фоне дипломатического кризиса из-за якобы отказа... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:35:00+03:00
2025-02-25T23:47:00+03:00
в мире
франция
жан-ноэль барро
алжир (республика)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Франция ввела ограничения на въезд в страну и передвижения внутри нее для некоторых алжирских чиновников на фоне дипломатического кризиса из-за якобы отказа Алжира принимать высылаемых из Франции алжирских граждан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро."Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил BFMTV о принятии "мер по ограничению передвижения и доступа к национальной территории для некоторых алжирских чиновников" и заявил, что "готов принять еще" на фоне дипломатического кризиса с Алжиром", - указывает телеканал.Барро отметил, что меры также связаны с задержанием в Алжире писателя Буалема Сансаля.Он добавил, что Франция готова отменить ограничения в случае, если Алжир возобновит сотрудничество, пообещав ужесточение мер в случае отсутствия изменений.
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франция
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в мире, франция, жан-ноэль барро, алжир (республика)
В мире, Франция, Жан-Ноэль Барро, Алжир (республика)
Франция ограничила въезд в страну некоторым алжирским чиновникам

BFMTV: Франция ограничила въезд некоторым алжирским чиновникам из-за кризиса

© AP Photo / Laurent CiprianiФранция
Франция - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Laurent Cipriani
Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Франция ввела ограничения на въезд в страну и передвижения внутри нее для некоторых алжирских чиновников на фоне дипломатического кризиса из-за якобы отказа Алжира принимать высылаемых из Франции алжирских граждан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро.
"Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил BFMTV о принятии "мер по ограничению передвижения и доступа к национальной территории для некоторых алжирских чиновников" и заявил, что "готов принять еще" на фоне дипломатического кризиса с Алжиром", - указывает телеканал.
Барро отметил, что меры также связаны с задержанием в Алжире писателя Буалема Сансаля.
Он добавил, что Франция готова отменить ограничения в случае, если Алжир возобновит сотрудничество, пообещав ужесточение мер в случае отсутствия изменений.
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