https://ria.ru/20250225/bfmtv-2001602716.html

Франция ограничила въезд в страну некоторым алжирским чиновникам

Франция ограничила въезд в страну некоторым алжирским чиновникам - РИА Новости, 25.02.2025

Франция ограничила въезд в страну некоторым алжирским чиновникам

Франция ввела ограничения на въезд в страну и передвижения внутри нее для некоторых алжирских чиновников на фоне дипломатического кризиса из-за якобы отказа... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T23:35:00+03:00

2025-02-25T23:35:00+03:00

2025-02-25T23:47:00+03:00

в мире

франция

жан-ноэль барро

алжир (республика)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582476455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41a50668573a34d91cf27c63c8854ebb.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Франция ввела ограничения на въезд в страну и передвижения внутри нее для некоторых алжирских чиновников на фоне дипломатического кризиса из-за якобы отказа Алжира принимать высылаемых из Франции алжирских граждан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро."Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил BFMTV о принятии "мер по ограничению передвижения и доступа к национальной территории для некоторых алжирских чиновников" и заявил, что "готов принять еще" на фоне дипломатического кризиса с Алжиром", - указывает телеканал.Барро отметил, что меры также связаны с задержанием в Алжире писателя Буалема Сансаля.Он добавил, что Франция готова отменить ограничения в случае, если Алжир возобновит сотрудничество, пообещав ужесточение мер в случае отсутствия изменений.

https://ria.ru/20250223/frantsija-2001064827.html

франция

алжир (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, жан-ноэль барро, алжир (республика)