https://ria.ru/20250225/bespilotnik-2001576386.html

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.02.2025

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО во вторник вечером уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:36:00+03:00

2025-02-25T19:36:00+03:00

2025-02-25T19:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник вечером уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Около 18.10 мск 25 февраля дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)