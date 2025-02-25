https://ria.ru/20250225/bespilotnik-2001576386.html
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.02.2025
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО во вторник вечером уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T19:36:00+03:00
2025-02-25T19:36:00+03:00
2025-02-25T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник вечером уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Около 18.10 мск 25 февраля дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Курской области