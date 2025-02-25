https://ria.ru/20250225/bespilotnik-2001535479.html
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского дрона на школу в Донецке
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского дрона на школу в Донецке - РИА Новости, 25.02.2025
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского дрона на школу в Донецке
Система защиты "Купол Донбасса" перехватила украинский беспилотник, нацеленный на школу в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:28:00+03:00
2025-02-25T16:28:00+03:00
2025-02-25T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Система защиты "Купол Донбасса" перехватила украинский беспилотник, нацеленный на школу в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный дрон, нацеленный на одну из школ Куйбышевского района Донецка", - говорится в Telegram-канале штаба. Взрывотехники с помощью спецсредств обезвредили боевую часть дрона, несмотря на то, что он был оборудован устройством самоликвидации, а затем уничтожили его на специализированном полигоне, добавили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского дрона на школу в Донецке
Система "Купол Донбасса" перехватила дрон ВСУ, нацеленный на школу в Донецке