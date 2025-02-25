https://ria.ru/20250225/bespilotnik-2001535479.html

"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского дрона на школу в Донецке

"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского дрона на школу в Донецке - РИА Новости, 25.02.2025

"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского дрона на школу в Донецке

Система защиты "Купол Донбасса" перехватила украинский беспилотник, нацеленный на школу в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:28:00+03:00

2025-02-25T16:28:00+03:00

2025-02-25T16:28:00+03:00

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Система защиты "Купол Донбасса" перехватила украинский беспилотник, нацеленный на школу в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный дрон, нацеленный на одну из школ Куйбышевского района Донецка", - говорится в Telegram-канале штаба. Взрывотехники с помощью спецсредств обезвредили боевую часть дрона, несмотря на то, что он был оборудован устройством самоликвидации, а затем уничтожили его на специализированном полигоне, добавили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, технологии