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"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского дрона на школу в Донецке - РИА Новости, 25.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/bespilotnik-2001535479.html
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского дрона на школу в Донецке
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского дрона на школу в Донецке - РИА Новости, 25.02.2025
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского дрона на школу в Донецке
Система защиты "Купол Донбасса" перехватила украинский беспилотник, нацеленный на школу в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:28:00+03:00
2025-02-25T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
технологии
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Система защиты "Купол Донбасса" перехватила украинский беспилотник, нацеленный на школу в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный дрон, нацеленный на одну из школ Куйбышевского района Донецка", - говорится в Telegram-канале штаба. Взрывотехники с помощью спецсредств обезвредили боевую часть дрона, несмотря на то, что он был оборудован устройством самоликвидации, а затем уничтожили его на специализированном полигоне, добавили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Технологии
"Купол Донбасса" сорвал атаку украинского дрона на школу в Донецке

Система "Купол Донбасса" перехватила дрон ВСУ, нацеленный на школу в Донецке

© пресс-служба УФСБ России по ДНРСистема защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки украинского дрона
Система защиты воздушного пространства Купол Донбасса пресекла попытку атаки украинского дрона - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© пресс-служба УФСБ России по ДНР
Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки украинского дрона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Система защиты "Купол Донбасса" перехватила украинский беспилотник, нацеленный на школу в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР.
«
"Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный дрон, нацеленный на одну из школ Куйбышевского района Донецка", - говорится в Telegram-канале штаба.
Взрывотехники с помощью спецсредств обезвредили боевую часть дрона, несмотря на то, что он был оборудован устройством самоликвидации, а затем уничтожили его на специализированном полигоне, добавили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районТехнологии
 
 
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