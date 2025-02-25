https://ria.ru/20250225/bastrykin-2001485853.html

Глава СК поручил привлечь к ответственности мать ребенка, убитого отчимом

Глава СК поручил привлечь к ответственности мать ребенка, убитого отчимом - РИА Новости, 25.02.2025

Глава СК поручил привлечь к ответственности мать ребенка, убитого отчимом

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил принять меры к привлечению к ответственности матери ребенка, убитого, предположительно, отчимом, тело мальчика в... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:12:00+03:00

2025-02-25T13:12:00+03:00

2025-02-25T13:12:00+03:00

происшествия

россия

смоленская область

рославльский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил принять меры к привлечению к ответственности матери ребенка, убитого, предположительно, отчимом, тело мальчика в начале февраля было найдено в реке в Смоленской области, сообщает СК РФ. СК России во вторник информирует, что на федеральный телеканал попала история гибели 14-летнего подростка в Рославльском районе Смоленской области – пьяный мужчина забил до смерти пасынка и выбросил тело в реку, а в полицию отчим с матерью заявили о пропаже мальчика. На передаче, как отмечает СК, сообщали, что многодетная мать, состоящая на профилактическом учете, знала о систематических избиениях сына и об убийстве, однако длительное время не сообщала об этом органам следствия. "Местные жители выражают несогласие с тем, что женщина не привлечена к уголовной ответственности как соучастница преступления… Бастрыкин поручил… принять меры к привлечению матери ребенка к ответственности и избранию в отношении нее меры пресечения, о чем представить доклад ", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По данным СУСК России по Смоленской области, 6 февраля в ходе поисковых мероприятий из реки Десна в районе деревни Крутогорка Рославльского района спасателями извлечено тело 14-летнего подростка. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти погибшего. Родственники подростка еще в декабре обратились в правоохранительные органы и сообщили о его безвестном исчезновении. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По обвинению в убийстве мальчика задержан и в последующем заключен под стражу его отчим, сообщало СУСК.

https://ria.ru/20241222/bastrykin-1990668521.html

https://ria.ru/20250204/gubernator-1997353166.html

россия

смоленская область

рославльский район

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происшествия, россия, смоленская область, рославльский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)