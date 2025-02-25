https://ria.ru/20250225/bashkiriya-2001464469.html

В Башкирии задержали молодого человека, собиравшего данные о Рязанском НПЗ

В Башкирии задержали молодого человека, собиравшего данные о Рязанском НПЗ - РИА Новости, 25.02.2025

В Башкирии задержали молодого человека, собиравшего данные о Рязанском НПЗ

В Башкирии задержали 17-летнего студента, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали РИА... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T11:47:00+03:00

2025-02-25T11:47:00+03:00

2025-02-25T11:47:00+03:00

рязань

республика башкортостан

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происшествия

госизмена

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Башкирии задержали 17-летнего студента, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали РИА Новости в силовых структурах.На допросе молодой человек рассказал, что его отца мобилизовали в 2022 году, сейчас он находится в госпитале. Осенью прошлого года юноша поступил в вуз и начал искать подработку. Для этого он публиковал объявления в различных чатах, там его нашли украинские кураторы и завербовали. Первые задания были простыми: нарисовать граффити, снять религиозную одежду с женщины (задержанный утверждает, что видео было постановочным), сфотографировать мечети. За каждое выполненное задание молодой человек получал деньги.На новогодних каникулах куратор предложил ему поехать в Рязань, снять на видео нефтеперерабатывающий завод, указать на карте вышки связи, посты охраны и ПВО. Задержанный согласился, за пять-семь фотографий он получил около 65 тысяч рублей.Затем молодой человек вместе с подругой отправился в Казань, там они сделали фото детского сада, парковочного места, хостела и церкви. За это им выплатили около 50 тысяч рублей.Следующим заданием было сфотографировать медно-цинковые месторождения в Хайбуллинском районе Башкирии, но задержанный утверждает, что это делать он отказался. Кроме того, ему поручали контролировать работу другого агента."Он попросил найти человека, который сможет поджечь локомотив. Я написал в специализированный Telegram-канал о поиске таких людей. Дальше мне неизвестно, ведь на следующий день меня блестяще задержали сотрудники правоохранительных органов", — сказал юноша.Он заявил, что сожалеет о совершенных преступлениях.По статьям о терроризме и госизмене молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается, силовики устанавливают возможных сообщников фигуранта.

https://ria.ru/20250221/fsb-2000698006.html

https://ria.ru/20250115/otrava-1993698131.html

https://ria.ru/20250207/fsb-1997881878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

рязань, республика башкортостан, казань, происшествия, госизмена