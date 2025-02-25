https://ria.ru/20250225/bashkiriya-2001464469.html
В Башкирии задержали молодого человека, собиравшего данные о Рязанском НПЗ
В Башкирии задержали молодого человека, собиравшего данные о Рязанском НПЗ - РИА Новости, 25.02.2025
В Башкирии задержали молодого человека, собиравшего данные о Рязанском НПЗ
В Башкирии задержали 17-летнего студента, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали РИА... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:47:00+03:00
2025-02-25T11:47:00+03:00
2025-02-25T11:47:00+03:00
рязань
республика башкортостан
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происшествия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Башкирии задержали 17-летнего студента, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали РИА Новости в силовых структурах.На допросе молодой человек рассказал, что его отца мобилизовали в 2022 году, сейчас он находится в госпитале. Осенью прошлого года юноша поступил в вуз и начал искать подработку. Для этого он публиковал объявления в различных чатах, там его нашли украинские кураторы и завербовали. Первые задания были простыми: нарисовать граффити, снять религиозную одежду с женщины (задержанный утверждает, что видео было постановочным), сфотографировать мечети. За каждое выполненное задание молодой человек получал деньги.На новогодних каникулах куратор предложил ему поехать в Рязань, снять на видео нефтеперерабатывающий завод, указать на карте вышки связи, посты охраны и ПВО. Задержанный согласился, за пять-семь фотографий он получил около 65 тысяч рублей.Затем молодой человек вместе с подругой отправился в Казань, там они сделали фото детского сада, парковочного места, хостела и церкви. За это им выплатили около 50 тысяч рублей.Следующим заданием было сфотографировать медно-цинковые месторождения в Хайбуллинском районе Башкирии, но задержанный утверждает, что это делать он отказался. Кроме того, ему поручали контролировать работу другого агента."Он попросил найти человека, который сможет поджечь локомотив. Я написал в специализированный Telegram-канал о поиске таких людей. Дальше мне неизвестно, ведь на следующий день меня блестяще задержали сотрудники правоохранительных органов", — сказал юноша.Он заявил, что сожалеет о совершенных преступлениях.По статьям о терроризме и госизмене молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается, силовики устанавливают возможных сообщников фигуранта.
https://ria.ru/20250221/fsb-2000698006.html
https://ria.ru/20250115/otrava-1993698131.html
https://ria.ru/20250207/fsb-1997881878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, республика башкортостан, казань, происшествия, госизмена
Рязань, Республика Башкортостан, Казань, Происшествия, госизмена
В Башкирии задержали молодого человека, собиравшего данные о Рязанском НПЗ
В Башкирии задержали подростка, собиравшего для Киева данные о Рязанском НПЗ
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Башкирии задержали 17-летнего студента, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
На допросе молодой человек рассказал, что его отца мобилизовали в 2022 году, сейчас он находится в госпитале. Осенью прошлого года юноша поступил в вуз и начал искать подработку. Для этого он публиковал объявления в различных чатах, там его нашли украинские кураторы и завербовали.
Первые задания были простыми: нарисовать граффити, снять религиозную одежду с женщины (задержанный утверждает, что видео было постановочным), сфотографировать мечети. За каждое выполненное задание молодой человек получал деньги.
На новогодних каникулах куратор предложил ему поехать в Рязань
, снять на видео нефтеперерабатывающий завод, указать на карте вышки связи, посты охраны и ПВО. Задержанный согласился, за пять-семь фотографий он получил около 65 тысяч рублей.
Затем молодой человек вместе с подругой отправился в Казань
, там они сделали фото детского сада, парковочного места, хостела и церкви. За это им выплатили около 50 тысяч рублей.
Следующим заданием было сфотографировать медно-цинковые месторождения в Хайбуллинском районе Башкирии, но задержанный утверждает, что это делать он отказался. Кроме того, ему поручали контролировать работу другого агента.
"Он попросил найти человека, который сможет поджечь локомотив. Я написал в специализированный Telegram-канал о поиске таких людей. Дальше мне неизвестно, ведь на следующий день меня блестяще задержали сотрудники правоохранительных органов", — сказал юноша.
Он заявил, что сожалеет о совершенных преступлениях.
По статьям о терроризме и госизмене молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается, силовики устанавливают возможных сообщников фигуранта.