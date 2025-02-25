https://ria.ru/20250225/bashkiriya-2001394885.html

В Башкирии задержали молодого человека, собиравшего данные о Рязанском НПЗ

В Башкирии задержали молодого человека, собиравшего данные о Рязанском НПЗ - РИА Новости, 25.02.2025

В Башкирии задержали молодого человека, собиравшего данные о Рязанском НПЗ

Правоохранители задержали в Башкирии 17-летнего молодого человека, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T04:30:00+03:00

2025-02-25T04:30:00+03:00

2025-02-25T10:41:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали в Башкирии 17-летнего молодого человека, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Как рассказал задержанный на допросе, видеозапись которого РИА Новости предоставили правоохранители, его отца в 2022 году мобилизовали, сейчас он находится в госпитале. После поступления в ВУЗ осенью 2024 года молодой человек, по его словам, в поисках подработки разместил объявление в различных чатах, где его нашли украинские кураторы и завербовали. Сначала задания были простые - нарисовать граффити, снять религиозную одежду с женщины (по словам задержанного, он записал постановочное видео), сделать фото мечетей, за каждое из них платили. "На новогодних каникулах он предложил мне поехать в Рязань, снять видео нефтеперерабатывающего завода и показать расположение на карте периметра, вышек связи, постов охраны и противовоздушной обороны. Я принял предложение и поехал в Рязань. Отправив ему 5-7 фотографий, я выполнил работу, он мне скинул сумму в районе 65 тысяч рублей. После он попросил меня съездить в Казань, я попросил свою подругу, она поехала со мной. Мы сделали фото детского сада, парковочного места, хостела и церкви. После чего он выплатил нам сумму в районе 50 тысяч рублей", - сказал несовершеннолетний задержанный. Он отметил, что отказался снимать медно-цинковые месторождения в Хайбуллинском районе Башкирии и предложил куратору нанимать людей для выполнения заданий, которые он не хочет выполнять. Украинский куратор просил задержанного контролировать работу другого агента. "Он попросил найти человека, который сможет поджечь локомотив. Я написал в специализированный Telegram-канал о поиске таких людей. Дальше мне неизвестно, ведь на следующий день меня блестяще задержали сотрудники правоохранительных органов. Я очень сожалею о содеянном мною, ведь я совершал преступление и привлекал к этому других лиц, что в настоящее время недопустимо", - сказал задержанный. Силовики добавили, что действия задержанного квалифицируются по статьям, связанным с терроризмом и госизменой. В настоящий момент устанавливаются его возможные сообщники. За содеянное задержанному и его подельникам грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250207/ukraina-1997889867.html

https://ria.ru/20250214/krym-1999334499.html

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происшествия, рязань, казань