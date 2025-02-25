https://ria.ru/20250225/balashiha-2001405712.html

Пятерых человек обвинили в подготовке теракта в воинской части в Балашихе

Пятерых человек обвинили в подготовке теракта в воинской части в Балашихе - РИА Новости, 25.02.2025

Пятерых человек обвинили в подготовке теракта в воинской части в Балашихе

Обвинение в приготовлении к теракту в воинской части, расположенной в подмосковной Балашихе, предъявлено пятерым молодым людям, их дело рассмотрит Второй... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:20:00+03:00

2025-02-25T08:20:00+03:00

2025-02-25T08:20:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Обвинение в приготовлении к теракту в воинской части, расположенной в подмосковной Балашихе, предъявлено пятерым молодым людям, их дело рассмотрит Второй западный окружной военный суд, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Всем предъявлены обвинения в приготовлении к теракту (ст.30, ст.205 УК РФ - ред.), фигуранты находятся под стражей", - сказал собеседник агентства. По словам собеседника, молодые люди собирались поджечь находящуюся в части военную технику. Инструкции по совершению террористического акта они получали через мессенджер Telegram от кураторов из Украины.

https://ria.ru/20250222/prestuplenie-2000941369.html

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происшествия, балашиха, россия, украина