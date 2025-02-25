Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada в феврале - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 25.02.2025 (обновлено: 15:25 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/avtovaz-2001520568.html
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada в феврале
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada в феврале - РИА Новости, 25.02.2025
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada в феврале
"АвтоВАЗ" в феврале текущего года рассчитывает продать порядка 27 тысяч новых автомобилей Ladа, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:24:00+03:00
2025-02-25T15:25:00+03:00
экономика
авто
россия
максим соколов
автоваз
автостат
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775822959_0:47:3076:1777_1920x0_80_0_0_d75e938a2bb048caaafd48194418f950.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в феврале текущего года рассчитывает продать порядка 27 тысяч новых автомобилей Ladа, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. "Наша задача - подойти к отметке около 27 тысяч по продажам в феврале", - сказал он. В феврале 2024 года было продано 27,9 тысячи новых автомобилей Lada. Таким образом, в феврале этого года ожидается снижение продаж примерно на 3% в годовом выражении. Соколов добавил, что на сегодняшний день на складах дилеров и производителей скопилось более 500 тысяч автомобилей, а запасы самого "АвтоВАЗа" приблизились к 100 тысячам машин при норме в 60 тысяч. "Рынок в целом идет хуже, чем траектория движения прошлого года, февраля 2024 года. Преодолеет ли он планку 100 тысяч, большой вопрос по февралю месяцу", - отметил глава "АвтоВАЗа". По данным аналитического агентства "Автостат", в феврале 2024 года в России было продано 103 954 новых легковых автомобиля.
https://ria.ru/20250114/avtovaz-1993589366.html
https://ria.ru/20250115/avtovaz-1993871681.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775822959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f33314c17d3f051808f06cde4eecb4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, россия, максим соколов, автоваз, автостат, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Автостат, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada в феврале

"АвтоВАЗ" в феврале рассчитывает продать около 27 тысяч новых автомобилей Lada

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в феврале текущего года рассчитывает продать порядка 27 тысяч новых автомобилей Ladа, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.
«
"Наша задача - подойти к отметке около 27 тысяч по продажам в феврале", - сказал он.
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"АвтоВАЗ" повысил цены на две модели Lada
14 января, 09:47
В феврале 2024 года было продано 27,9 тысячи новых автомобилей Lada. Таким образом, в феврале этого года ожидается снижение продаж примерно на 3% в годовом выражении.
Соколов добавил, что на сегодняшний день на складах дилеров и производителей скопилось более 500 тысяч автомобилей, а запасы самого "АвтоВАЗа" приблизились к 100 тысячам машин при норме в 60 тысяч.
"Рынок в целом идет хуже, чем траектория движения прошлого года, февраля 2024 года. Преодолеет ли он планку 100 тысяч, большой вопрос по февралю месяцу", - отметил глава "АвтоВАЗа".
По данным аналитического агентства "Автостат", в феврале 2024 года в России было продано 103 954 новых легковых автомобиля.
Производство электромобиля Lada e-Largus на заводе в Ижевске - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"АвтоВАЗ" хочет запустить бренд для коммерческих автомобилей
15 января, 16:27
 
ЭкономикаАвтоРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗАвтостатLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала