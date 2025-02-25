https://ria.ru/20250225/avtovaz-2001520568.html
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada в феврале
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada в феврале - РИА Новости, 25.02.2025
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada в феврале
"АвтоВАЗ" в феврале текущего года рассчитывает продать порядка 27 тысяч новых автомобилей Ladа, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:24:00+03:00
2025-02-25T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в феврале текущего года рассчитывает продать порядка 27 тысяч новых автомобилей Ladа, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. "Наша задача - подойти к отметке около 27 тысяч по продажам в феврале", - сказал он. В феврале 2024 года было продано 27,9 тысячи новых автомобилей Lada. Таким образом, в феврале этого года ожидается снижение продаж примерно на 3% в годовом выражении. Соколов добавил, что на сегодняшний день на складах дилеров и производителей скопилось более 500 тысяч автомобилей, а запасы самого "АвтоВАЗа" приблизились к 100 тысячам машин при норме в 60 тысяч. "Рынок в целом идет хуже, чем траектория движения прошлого года, февраля 2024 года. Преодолеет ли он планку 100 тысяч, большой вопрос по февралю месяцу", - отметил глава "АвтоВАЗа". По данным аналитического агентства "Автостат", в феврале 2024 года в России было продано 103 954 новых легковых автомобиля.
https://ria.ru/20250114/avtovaz-1993589366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, максим соколов, автоваз, автостат, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Автостат, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada в феврале
"АвтоВАЗ" в феврале рассчитывает продать около 27 тысяч новых автомобилей Lada