https://ria.ru/20250225/arzamas-2001581750.html

Жителя Арзамаса арестовали за попытку поджога военкомата

Жителя Арзамаса арестовали за попытку поджога военкомата - РИА Новости, 25.02.2025

Жителя Арзамаса арестовали за попытку поджога военкомата

Житель Арзамаса, обвиняемый в покушении на совершение теракта за брошенные в военкомат коктейли Молотова, заключен под стражу на 2 месяца, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T20:12:00+03:00

2025-02-25T20:12:00+03:00

2025-02-25T20:12:00+03:00

происшествия

арзамас

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Житель Арзамаса, обвиняемый в покушении на совершение теракта за брошенные в военкомат коктейли Молотова, заключен под стражу на 2 месяца, сообщается на сайте Арзамасского городского суда. Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в том, что ночью 23 февраля он осуществил поджог автомобилей в рабочем поселке Выездное, а затем, прибыв к зданию военного комиссариата в Арзамасе, стал забрасывать его горящими бутылками. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на совершение поджога, в целях дестабилизации деятельности органов власти) и статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб, совершенное путем поджога). "Арзамасский городской суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента фактического задержания, по 22 апреля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241223/podzhog-1990831610.html

арзамас

россия

нижегородская область

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Наталья Макарова

происшествия, арзамас, россия, нижегородская область