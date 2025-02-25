Рейтинг@Mail.ru
Жителя Арзамаса арестовали за попытку поджога военкомата - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/arzamas-2001581750.html
Жителя Арзамаса арестовали за попытку поджога военкомата
Жителя Арзамаса арестовали за попытку поджога военкомата - РИА Новости, 25.02.2025
Жителя Арзамаса арестовали за попытку поджога военкомата
Житель Арзамаса, обвиняемый в покушении на совершение теракта за брошенные в военкомат коктейли Молотова, заключен под стражу на 2 месяца, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:12:00+03:00
2025-02-25T20:12:00+03:00
происшествия
арзамас
россия
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Житель Арзамаса, обвиняемый в покушении на совершение теракта за брошенные в военкомат коктейли Молотова, заключен под стражу на 2 месяца, сообщается на сайте Арзамасского городского суда. Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в том, что ночью 23 февраля он осуществил поджог автомобилей в рабочем поселке Выездное, а затем, прибыв к зданию военного комиссариата в Арзамасе, стал забрасывать его горящими бутылками. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на совершение поджога, в целях дестабилизации деятельности органов власти) и статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб, совершенное путем поджога). "Арзамасский городской суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента фактического задержания, по 22 апреля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241223/podzhog-1990831610.html
арзамас
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, арзамас, россия, нижегородская область
Происшествия, Арзамас, Россия, Нижегородская область
Жителя Арзамаса арестовали за попытку поджога военкомата

Жителя Арзамаса, бросившего коктейль Молотова в военкомат, заключили под стражу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Житель Арзамаса, обвиняемый в покушении на совершение теракта за брошенные в военкомат коктейли Молотова, заключен под стражу на 2 месяца, сообщается на сайте Арзамасского городского суда.
Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в том, что ночью 23 февраля он осуществил поджог автомобилей в рабочем поселке Выездное, а затем, прибыв к зданию военного комиссариата в Арзамасе, стал забрасывать его горящими бутылками.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на совершение поджога, в целях дестабилизации деятельности органов власти) и статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб, совершенное путем поджога). "Арзамасский городской суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента фактического задержания, по 22 апреля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Петербурге мужчину арестовали за поджог военкомата
23 декабря 2024, 14:18
 
ПроисшествияАрзамасРоссияНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала