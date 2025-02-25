Жителя Арзамаса арестовали за попытку поджога военкомата
Жителя Арзамаса, бросившего коктейль Молотова в военкомат, заключили под стражу
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Житель Арзамаса, обвиняемый в покушении на совершение теракта за брошенные в военкомат коктейли Молотова, заключен под стражу на 2 месяца, сообщается на сайте Арзамасского городского суда.
Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в том, что ночью 23 февраля он осуществил поджог автомобилей в рабочем поселке Выездное, а затем, прибыв к зданию военного комиссариата в Арзамасе, стал забрасывать его горящими бутылками.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на совершение поджога, в целях дестабилизации деятельности органов власти) и статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб, совершенное путем поджога). "Арзамасский городской суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента фактического задержания, по 22 апреля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
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