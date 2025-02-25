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Бывшему замминистра транспорта Семенову продлили арест до апреля - РИА Новости, 25.02.2025
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01:40 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/arest-2001389826.html
Бывшему замминистра транспорта Семенову продлили арест до апреля
Бывшему замминистра транспорта Семенову продлили арест до апреля - РИА Новости, 25.02.2025
Бывшему замминистра транспорта Семенову продлили арест до апреля
Дорогомиловский суд Москвы до 26 апреля оставил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T01:40:00+03:00
2025-02-25T01:40:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы до 26 апреля оставил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Аналогичное решение принято в отношении второго фигуранта - бывшего гендиректора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслава Смирнова. Также до 26 апреля продлен срок следствия по делу. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
https://ria.ru/20250212/sochi-1998909066.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Бывшему замминистра транспорта Семенову продлили арест до апреля

Суд до апреля продлил арест бывшему замминистра транспорта Семенову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Семенов
Алексей Семенов - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Семенов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы до 26 апреля оставил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Аналогичное решение принято в отношении второго фигуранта - бывшего гендиректора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслава Смирнова.
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Суд продлил арест экс-мэру Сочи
12 февраля, 16:59
Также до 26 апреля продлен срок следствия по делу.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе.
Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
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