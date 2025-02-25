https://ria.ru/20250225/arest-2001389826.html
Бывшему замминистра транспорта Семенову продлили арест до апреля
Бывшему замминистра транспорта Семенову продлили арест до апреля - РИА Новости, 25.02.2025
Бывшему замминистра транспорта Семенову продлили арест до апреля
Дорогомиловский суд Москвы до 26 апреля оставил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T01:40:00+03:00
2025-02-25T01:40:00+03:00
2025-02-25T01:40:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990358505_0:0:1215:684_1920x0_80_0_0_22f54c25ab8f7fed2958c8abd49cbaec.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы до 26 апреля оставил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Аналогичное решение принято в отношении второго фигуранта - бывшего гендиректора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслава Смирнова. Также до 26 апреля продлен срок следствия по делу. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
https://ria.ru/20250212/sochi-1998909066.html
https://ria.ru/20250219/sud-2000350842.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990358505_180:0:1215:776_1920x0_80_0_0_59c024ea98a4b9fd6255e6f3bb07b891.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Бывшему замминистра транспорта Семенову продлили арест до апреля
Суд до апреля продлил арест бывшему замминистра транспорта Семенову
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы до 26 апреля оставил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Аналогичное решение принято в отношении второго фигуранта - бывшего гендиректора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслава Смирнова.
Также до 26 апреля продлен срок следствия по делу.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе.
Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве
. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.