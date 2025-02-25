https://ria.ru/20250225/arest-2001389826.html

Бывшему замминистра транспорта Семенову продлили арест до апреля

Бывшему замминистра транспорта Семенову продлили арест до апреля - РИА Новости, 25.02.2025

Бывшему замминистра транспорта Семенову продлили арест до апреля

Дорогомиловский суд Москвы до 26 апреля оставил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T01:40:00+03:00

2025-02-25T01:40:00+03:00

2025-02-25T01:40:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы до 26 апреля оставил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Аналогичное решение принято в отношении второго фигуранта - бывшего гендиректора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслава Смирнова. Также до 26 апреля продлен срок следствия по делу. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.

https://ria.ru/20250212/sochi-1998909066.html

https://ria.ru/20250219/sud-2000350842.html

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происшествия, москва, россия