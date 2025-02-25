https://ria.ru/20250225/almazy-2001602475.html
ЕС продлил период введения механизма отслеживания российских алмазов
ЕС продлил период введения механизма отслеживания российских алмазов - РИА Новости, 25.02.2025
ЕС продлил период введения механизма отслеживания российских алмазов
Европейский Союз (ЕС) продлил период введения механизма отслеживания алмазов РФ до 1 января 2026 года, следует из публикации в журнале Совета ЕС. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:31:00+03:00
2025-02-25T23:31:00+03:00
2025-02-25T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Европейский Союз (ЕС) продлил период введения механизма отслеживания алмазов РФ до 1 января 2026 года, следует из публикации в журнале Совета ЕС. Ранее в феврале представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включил продление периода ранней регистрации до сентября 2025 года, после которого обязательной станет схема отслеживания импорта алмазов и бриллиантов, передавало агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. "В отношении продуктов, подпадающих под код CN 7102 39 00 (алмазы, кроме промышленных камней - ред.) … обязательное использование доказательств, основанных на отслеживании, включая сертификат, удостоверяющий, что алмазы не добываются, не обрабатываются и не производятся в России, должно применяться с 1 января 2026 года", - говорится в публикации. При этом для доказательства отслеживания алмазов обязательно предоставить сертификат о том, что камни не добывались, не обрабатывались и не производились в России с 1 марта 2025 года при импорте необработанных алмазов в ЕС. "Решение вопросов управления, связанных с системой отслеживания, потребует постоянного сотрудничества с G7 (Большой семеркой - ред.) и третьими странами. Для дальнейшего содействия реализации этих мер и взаимодействия с G7 и третьими странами следует проводить постоянный мониторинг равных условий среди партнеров G7 в отношении мер, связанных с алмазами", - уточнили в публикации. Евросоюз в сотрудничестве со странами "семерки" запретил прямой импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. В апреле представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене. Участники алмазного рынка жаловались на длительные и дорогостоящие задержки, а также на негативное влияние новых ограничительных мер на торговые операции и призывали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене". В конце октября прошлого года бельгийские СМИ сообщали, что импорт необработанных алмазов в Антверпен за год упал на 38%.
https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970611089.html
https://ria.ru/20240825/analitik-1968394782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антверпен, бельгия, евросоюз
Экономика, Антверпен, Бельгия, Евросоюз
ЕС продлил период введения механизма отслеживания российских алмазов
ЕС продлил период введения механизма отслеживания алмазов России до 2026 года
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Европейский Союз (ЕС) продлил период введения механизма отслеживания алмазов РФ до 1 января 2026 года, следует из публикации в журнале Совета ЕС.
Ранее в феврале представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включил продление периода ранней регистрации до сентября 2025 года, после которого обязательной станет схема отслеживания импорта алмазов и бриллиантов, передавало агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока.
«
"В отношении продуктов, подпадающих под код CN 7102 39 00 (алмазы, кроме промышленных камней - ред.) … обязательное использование доказательств, основанных на отслеживании, включая сертификат, удостоверяющий, что алмазы не добываются, не обрабатываются и не производятся в России, должно применяться с 1 января 2026 года", - говорится в публикации.
При этом для доказательства отслеживания алмазов обязательно предоставить сертификат о том, что камни не добывались, не обрабатывались и не производились в России с 1 марта 2025 года при импорте необработанных алмазов в ЕС.
"Решение вопросов управления, связанных с системой отслеживания, потребует постоянного сотрудничества с G7 (Большой семеркой - ред.) и третьими странами. Для дальнейшего содействия реализации этих мер и взаимодействия с G7 и третьими странами следует проводить постоянный мониторинг равных условий среди партнеров G7 в отношении мер, связанных с алмазами", - уточнили в публикации.
Евросоюз в сотрудничестве со странами "семерки" запретил прямой импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. В апреле представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС
поручено финансовому управлению Бельгии
в Международном алмазном центре в Антверпене
.
Участники алмазного рынка жаловались на длительные и дорогостоящие задержки, а также на негативное влияние новых ограничительных мер на торговые операции и призывали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене". В конце октября прошлого года бельгийские СМИ сообщали, что импорт необработанных алмазов в Антверпен за год упал на 38%.