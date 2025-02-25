https://ria.ru/20250225/alkogol-2001582767.html

В НАО хотят ужесточить правила продажи алкоголя

В НАО хотят ужесточить правила продажи алкоголя - РИА Новости, 25.02.2025

В НАО хотят ужесточить правила продажи алкоголя

Депутаты в Ненецком автономном округе внесли на рассмотрение поправки в закон о продаже алкоголя, которыми планируется дополнительно ужесточить правила его... РИА Новости, 25.02.2025

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2025-02-25T20:18:00+03:00

общество

ненецкий автономный округ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Депутаты в Ненецком автономном округе внесли на рассмотрение поправки в закон о продаже алкоголя, которыми планируется дополнительно ужесточить правила его продажи с 1 сентября, следует из пресс-релиза администрации округа. "В окружное Собрание депутатов направлены поправки в закон, ограничивающие время продажи алкогольной продукции крепостью свыше 16,5 процента в будние дни с 12.00 до 18.00, в выходные и праздничные – с 11.00 до 20.00, а продажу алкоголя крепостью менее 16,5 процентов – в будние дни с 11.00 до 20.00, в остальные – с 8.00 до 23.00. Эти поправки, в случае принятия, вступят в силу с 1 сентября 2025 года", - сообщает пресс-служба со ссылкой на и. о. руководителя департамента внутреннего контроля и надзора НАО Анатолия Стебленко. Отмечается, что с 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в региональном законодательстве, регулирующем оборот и розничную продажу алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного округа. Так, продажа алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, будет разрешена только в течение одного часа – с 17.00 до 18.00. Исключение составят рестораны, в которых есть помещения для приготовления пищи, а в меню входят различные блюда. "В объектах общественного питания, за исключением ресторанов, расположенных на прилегающей к многоквартирным домам территории, продажа алкоголя будет разрешена с 9.00 до 23.00. Кроме того, с 1 марта будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, если вход в такой торговый объект для покупателей находится со стороны подъездов", - пояснил Стебленко.

https://ria.ru/20250217/podmoskove-1999918172.html

ненецкий автономный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ненецкий автономный округ