Рейтинг@Mail.ru
В НАО хотят ужесточить правила продажи алкоголя - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/alkogol-2001582767.html
В НАО хотят ужесточить правила продажи алкоголя
В НАО хотят ужесточить правила продажи алкоголя - РИА Новости, 25.02.2025
В НАО хотят ужесточить правила продажи алкоголя
Депутаты в Ненецком автономном округе внесли на рассмотрение поправки в закон о продаже алкоголя, которыми планируется дополнительно ужесточить правила его... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:18:00+03:00
2025-02-25T20:18:00+03:00
общество
ненецкий автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754506816_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_c95e90bdbab2f6d9bc7b4b5c2665a711.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Депутаты в Ненецком автономном округе внесли на рассмотрение поправки в закон о продаже алкоголя, которыми планируется дополнительно ужесточить правила его продажи с 1 сентября, следует из пресс-релиза администрации округа. "В окружное Собрание депутатов направлены поправки в закон, ограничивающие время продажи алкогольной продукции крепостью свыше 16,5 процента в будние дни с 12.00 до 18.00, в выходные и праздничные – с 11.00 до 20.00, а продажу алкоголя крепостью менее 16,5 процентов – в будние дни с 11.00 до 20.00, в остальные – с 8.00 до 23.00. Эти поправки, в случае принятия, вступят в силу с 1 сентября 2025 года", - сообщает пресс-служба со ссылкой на и. о. руководителя департамента внутреннего контроля и надзора НАО Анатолия Стебленко. Отмечается, что с 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в региональном законодательстве, регулирующем оборот и розничную продажу алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного округа. Так, продажа алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, будет разрешена только в течение одного часа – с 17.00 до 18.00. Исключение составят рестораны, в которых есть помещения для приготовления пищи, а в меню входят различные блюда. "В объектах общественного питания, за исключением ресторанов, расположенных на прилегающей к многоквартирным домам территории, продажа алкоголя будет разрешена с 9.00 до 23.00. Кроме того, с 1 марта будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, если вход в такой торговый объект для покупателей находится со стороны подъездов", - пояснил Стебленко.
https://ria.ru/20250217/podmoskove-1999918172.html
ненецкий автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754506816_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_0a8120d65e76f785651c17fdb5277625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ненецкий автономный округ
Общество, Ненецкий автономный округ
В НАО хотят ужесточить правила продажи алкоголя

Депутаты в НАО планируют ужесточить правила продажи алкоголя с 1 сентября

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБутылки на полках в винном отделе одного из магазинов
Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Депутаты в Ненецком автономном округе внесли на рассмотрение поправки в закон о продаже алкоголя, которыми планируется дополнительно ужесточить правила его продажи с 1 сентября, следует из пресс-релиза администрации округа.
«
"В окружное Собрание депутатов направлены поправки в закон, ограничивающие время продажи алкогольной продукции крепостью свыше 16,5 процента в будние дни с 12.00 до 18.00, в выходные и праздничные – с 11.00 до 20.00, а продажу алкоголя крепостью менее 16,5 процентов – в будние дни с 11.00 до 20.00, в остальные – с 8.00 до 23.00. Эти поправки, в случае принятия, вступят в силу с 1 сентября 2025 года", - сообщает пресс-служба со ссылкой на и. о. руководителя департамента внутреннего контроля и надзора НАО Анатолия Стебленко.
Отмечается, что с 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в региональном законодательстве, регулирующем оборот и розничную продажу алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного округа. Так, продажа алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, будет разрешена только в течение одного часа – с 17.00 до 18.00. Исключение составят рестораны, в которых есть помещения для приготовления пищи, а в меню входят различные блюда.
"В объектах общественного питания, за исключением ресторанов, расположенных на прилегающей к многоквартирным домам территории, продажа алкоголя будет разрешена с 9.00 до 23.00. Кроме того, с 1 марта будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, если вход в такой торговый объект для покупателей находится со стороны подъездов", - пояснил Стебленко.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Подмосковье обсудили новые правила торговли алкогольной продукцией
17 февраля, 20:01
 
ОбществоНенецкий автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала