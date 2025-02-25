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В Британии более тысячи музыкантов выпустили немой альбом - РИА Новости, 25.02.2025
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15:59 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/albom-2001529063.html
В Британии более тысячи музыкантов выпустили немой альбом
В Британии более тысячи музыкантов выпустили немой альбом - РИА Новости, 25.02.2025
В Британии более тысячи музыкантов выпустили немой альбом
Более тысячи исполнителей выпустили немой альбом Is This What You Want? ("Вы этого хотите?") в знак протеста против предложения британского правительства... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:59:00+03:00
2025-02-25T15:59:00+03:00
великобритания
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более тысячи исполнителей выпустили немой альбом Is This What You Want? ("Вы этого хотите?") в знак протеста против предложения британского правительства упростить использование разработчиками охраняемых авторским правом работ для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). "Более 1000 музыкантов объединились для выпуска альбома Is This What You Want?, протестующего против предложенных правительством Великобритании изменений в законе об авторском праве", - говорится на сайте альбома. Отмечается, что альбом состоит из записей пустующих студий и концертных площадок. Так музыканты решили показать, какое влияние могут оказать предложения правительства на креативную индустрию. Доступный на сервисе Spotify альбом состоит из 12 треков. Каждый из них назван одним словом, которые вместе собираются в предложение The British government must not legalize music theft to benefit AI companies (Британское правительство не должно узаконить кражу музыку в пользу ИИ-компаний). Согласно информации с сайта, в проекте приняли участие среди прочих композитор Ханс Циммер, певицы Кейт Буш, Энни Леннокс, исполнитель Кэт Стивенс и группа The Clash. Музыканты планируют передать все доходы от альбома в благотворительную организацию Help Musicians. В Великобритании в настоящее время при использовании больших массивов данных для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) разработчики руководствуются законом об авторском праве. В декабре 2024 года правительство опубликовало предложения по изменению порядка использования этих материалов. Они включают в себя создание исключения из авторского права для разработчиков ИИ, если только владельцы авторских прав не дадут явного отказа.
https://ria.ru/20250225/otvety-2001497104.html
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великобритания, энни леннокс, технологии, в мире
Великобритания, Энни Леннокс, Технологии, В мире
В Британии более тысячи музыкантов выпустили немой альбом

В Британии музыканты выпустили немой альбом против изменений закона об ИИ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более тысячи исполнителей выпустили немой альбом Is This What You Want? ("Вы этого хотите?") в знак протеста против предложения британского правительства упростить использование разработчиками охраняемых авторским правом работ для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ).
"Более 1000 музыкантов объединились для выпуска альбома Is This What You Want?, протестующего против предложенных правительством Великобритании изменений в законе об авторском праве", - говорится на сайте альбома.
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Отмечается, что альбом состоит из записей пустующих студий и концертных площадок. Так музыканты решили показать, какое влияние могут оказать предложения правительства на креативную индустрию.
Доступный на сервисе Spotify альбом состоит из 12 треков. Каждый из них назван одним словом, которые вместе собираются в предложение The British government must not legalize music theft to benefit AI companies (Британское правительство не должно узаконить кражу музыку в пользу ИИ-компаний).
Согласно информации с сайта, в проекте приняли участие среди прочих композитор Ханс Циммер, певицы Кейт Буш, Энни Леннокс, исполнитель Кэт Стивенс и группа The Clash. Музыканты планируют передать все доходы от альбома в благотворительную организацию Help Musicians.
В Великобритании в настоящее время при использовании больших массивов данных для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) разработчики руководствуются законом об авторском праве. В декабре 2024 года правительство опубликовало предложения по изменению порядка использования этих материалов. Они включают в себя создание исключения из авторского права для разработчиков ИИ, если только владельцы авторских прав не дадут явного отказа.
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