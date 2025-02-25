https://ria.ru/20250225/aktsiya-2001572017.html

Во Франции прошла акция в поддержку России после нападения на консульство

Во Франции прошла акция в поддержку России после нападения на консульство - РИА Новости, 25.02.2025

Во Франции прошла акция в поддержку России после нападения на консульство

Французская ассоциация SOS Donbass провела акцию в поддержку России после нападения на консульство РФ в Марселе, сообщила ассоциация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:02:00+03:00

2025-02-25T19:02:00+03:00

2025-02-25T19:06:00+03:00

в мире

россия

франция

украина

мария захарова

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Французская ассоциация SOS Donbass провела акцию в поддержку России после нападения на консульство РФ в Марселе, сообщила ассоциация в своем Telegram-канале. "После нападения на российское консульство в Марселе мы решили начать акцию в поддержку России, расклеив плакаты. Россия - не наш враг", - говорится в сообщении. В ассоциации добавили, что произошедшее - с одной стороны, акт насилия простив дипмиссии, с другой стороны, Россия никогда не предпринимала враждебных действий по отношению к Франции. "Пришло время открыть глаза и выйти из навязанного повествования", - заключили в ассоциации. В сообщении также приводятся фото плакатов, расклеенных на улицах Франции, на листовках написано "Европа с Россией", "Россия - не мой враг". Как ранее сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в МарселеСтанислав Оранский, прокуратура задержала двоих мужчин по подозрению в нападении на консульство. Одного из них удалось опознать, благодаря записям с камер видеонаблюдения. Как сообщили в посольстве РФ в Париже, задержанные - граждане Франции 48 и 59 лет. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://ria.ru/20250225/video-2001528209.html

https://ria.ru/20250225/marsel-2001506546.html

https://ria.ru/20250224/bastrykin-2001356718.html

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в мире, россия, франция, украина, мария захарова, взрыв на территории российского генконсульства в марселе