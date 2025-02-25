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AFP раскрыло возможную дату встречи для подписания сделки Украины и США
AFP раскрыло возможную дату встречи для подписания сделки Украины и США - РИА Новости, 25.02.2025
AFP раскрыло возможную дату встречи для подписания сделки Украины и США
Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T22:39:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника."На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку", - приводит агентство слова чиновника.Источник заявил агентству, что фонд будет "совместным для Украины и Америки".По его данным, в проекте сделки упоминается безопасность, однако точно не обозначена роль США в этой связи."Есть общее положение о том… что Америка поддерживает усилия по гарантированию безопасности", - приводит агентство слова источника.
https://ria.ru/20250225/ssha-2001595709.html
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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город)
В мире, Украина, Киев, США, Вашингтон (город)
AFP раскрыло возможную дату встречи для подписания сделки Украины и США
AFP: подписание соглашения Киева и США по металлам может состояться 28 февраля