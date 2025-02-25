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AFP раскрыло возможную дату встречи для подписания сделки Украины и США - РИА Новости, 25.02.2025
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22:39 25.02.2025 (обновлено: 23:31 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/afp-2001596990.html
AFP раскрыло возможную дату встречи для подписания сделки Украины и США
AFP раскрыло возможную дату встречи для подписания сделки Украины и США - РИА Новости, 25.02.2025
AFP раскрыло возможную дату встречи для подписания сделки Украины и США
Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T22:39:00+03:00
2025-02-25T23:31:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника."На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку", - приводит агентство слова чиновника.Источник заявил агентству, что фонд будет "совместным для Украины и Америки".По его данным, в проекте сделки упоминается безопасность, однако точно не обозначена роль США в этой связи."Есть общее положение о том… что Америка поддерживает усилия по гарантированию безопасности", - приводит агентство слова источника.
https://ria.ru/20250225/ssha-2001595709.html
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украина
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сша
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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город)
В мире, Украина, Киев, США, Вашингтон (город)
AFP раскрыло возможную дату встречи для подписания сделки Украины и США

AFP: подписание соглашения Киева и США по металлам может состояться 28 февраля

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
"На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку", - приводит агентство слова чиновника.
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Источник заявил агентству, что фонд будет "совместным для Украины и Америки".
По его данным, в проекте сделки упоминается безопасность, однако точно не обозначена роль США в этой связи.
"Есть общее положение о том… что Америка поддерживает усилия по гарантированию безопасности", - приводит агентство слова источника.
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