https://ria.ru/20250225/aeroport-2001593136.html

Аэропорт Мюнхена проведет 48-часовую забастовку

Аэропорт Мюнхена проведет 48-часовую забастовку - РИА Новости, 25.02.2025

Аэропорт Мюнхена проведет 48-часовую забастовку

Профсоюз Ver.di организует 48-часовую забастовку сотрудников компаний аэропорта Мюнхена 27 и 28 февраля, что отразится на работе воздушной гавани, пассажиров... РИА Новости, 25.02.2025

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Профсоюз Ver.di организует 48-часовую забастовку сотрудников компаний аэропорта Мюнхена 27 и 28 февраля, что отразится на работе воздушной гавани, пассажиров просят уточнять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт. "Сорокавосьмичасовая предупредительная забастовка в аэропорту Мюнхена. Профсоюз Ver.di призвал сотрудников нескольких компаний аэропорта Мюнхена к двухдневной забастовке с полуночи четверга, 27 февраля, до полуночи пятницы, 28 февраля", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале аэропорта. Отмечается, что это может оказать значительное влияние на работу воздушной гавани, и в этой связи пассажирам рекомендуется перед поездкой в аэропорт уточнить текущий статус рейса у своей авиакомпании. Как сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на аэропорт, забастовка затронет 1600 рейсов, большинство из которых могут отменить.

https://ria.ru/20250103/aeroport-1992430461.html

мюнхен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мюнхен, bild