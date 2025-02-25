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Аэропорт Мюнхена проведет 48-часовую забастовку - РИА Новости, 25.02.2025
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21:53 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/aeroport-2001593136.html
Аэропорт Мюнхена проведет 48-часовую забастовку
Аэропорт Мюнхена проведет 48-часовую забастовку - РИА Новости, 25.02.2025
Аэропорт Мюнхена проведет 48-часовую забастовку
Профсоюз Ver.di организует 48-часовую забастовку сотрудников компаний аэропорта Мюнхена 27 и 28 февраля, что отразится на работе воздушной гавани, пассажиров... РИА Новости, 25.02.2025
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Профсоюз Ver.di организует 48-часовую забастовку сотрудников компаний аэропорта Мюнхена 27 и 28 февраля, что отразится на работе воздушной гавани, пассажиров просят уточнять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт. "Сорокавосьмичасовая предупредительная забастовка в аэропорту Мюнхена. Профсоюз Ver.di призвал сотрудников нескольких компаний аэропорта Мюнхена к двухдневной забастовке с полуночи четверга, 27 февраля, до полуночи пятницы, 28 февраля", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале аэропорта. Отмечается, что это может оказать значительное влияние на работу воздушной гавани, и в этой связи пассажирам рекомендуется перед поездкой в аэропорт уточнить текущий статус рейса у своей авиакомпании. Как сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на аэропорт, забастовка затронет 1600 рейсов, большинство из которых могут отменить.
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в мире, мюнхен, bild
В мире, Мюнхен, Bild
Аэропорт Мюнхена проведет 48-часовую забастовку

Забастовка в аэропорту Мюнхена 27-28 февраля повлияет на работу воздушной гавани

CC BY-SA 3.0 / Politikaner / Аэропорт Мюнхена
Аэропорт Мюнхена - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
CC BY-SA 3.0 / Politikaner /
Аэропорт Мюнхена. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Профсоюз Ver.di организует 48-часовую забастовку сотрудников компаний аэропорта Мюнхена 27 и 28 февраля, что отразится на работе воздушной гавани, пассажиров просят уточнять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт.
«
"Сорокавосьмичасовая предупредительная забастовка в аэропорту Мюнхена. Профсоюз Ver.di призвал сотрудников нескольких компаний аэропорта Мюнхена к двухдневной забастовке с полуночи четверга, 27 февраля, до полуночи пятницы, 28 февраля", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале аэропорта.
Отмечается, что это может оказать значительное влияние на работу воздушной гавани, и в этой связи пассажирам рекомендуется перед поездкой в аэропорт уточнить текущий статус рейса у своей авиакомпании.
Как сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на аэропорт, забастовка затронет 1600 рейсов, большинство из которых могут отменить.
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