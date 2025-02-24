https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001360066.html

Зеленский возрождает Гитлера, заявила Захарова

Зеленский возрождает Гитлера, заявила Захарова - РИА Новости, 24.02.2025

Зеленский возрождает Гитлера, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский возрождает Адольфа Гитлера, рассуждая о том, что страны с проживающими в них... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T20:41:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский возрождает Адольфа Гитлера, рассуждая о том, что страны с проживающими в них русскоязычными якобы находятся в состоянии риска конфликта с Россией. Так официальный представитель МИД отреагировала на слова Зеленского о том, что "страны, где живут русскоговорящие, находятся в состоянии риска конфликта с Россией". "Неонацизм в действии. Вот, кого главарь киевского режима возрождает", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Далее она привела стенограмму встречи Гитлера с занимавшим тогда пост вице-премьера правительства и министра иностранных дел Румынии Михаем Антонеску. "Славянская проблема - биологическая, а не идеологическая, как вы и сказали, и борьба со славянами должна вестись всеми европейцами. Нельзя выступать против России с юридическими или политическими формулами, потому что русская проблема гораздо серьёзнее, чем многим кажется, и мы должны найти решения по колонизации и биологическому устранению славян", - говорил тогда Гитлер, указала Захарова. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250224/zaharova-2001296409.html

https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001326190.html

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россия, румыния, украина, мария захарова, адольф гитлер, владимир зеленский, нато, в мире