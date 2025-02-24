https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001311285.html
"Ничего взамен". На Западе сделали прогноз о будущем Зеленского
"Ничего взамен". На Западе сделали прогноз о будущем Зеленского - РИА Новости, 24.02.2025
"Ничего взамен". На Западе сделали прогноз о будущем Зеленского
Владимира Зеленского скоро сместят с поста, не предоставив ничего взамен, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он написал в социальной сети Х. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:07:00+03:00
2025-02-24T16:07:00+03:00
2025-02-24T16:07:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского скоро сместят с поста, не предоставив ничего взамен, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он написал в социальной сети Х."Зеленский сказал это: "Я уйду". Неважно, что он еще скажет — дайте мне НАТО, и я уйду, дайте мне ЕС, дайте мне деньги, Луну и звезды. Важно то, что он согласился уйти. Его уберут, и ничего не дадут взамен", — говорится в публикации.В воскресенье глава киевского режима заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.В понедельник Верховная рада провалила голосование по постановлению о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, документ набрал только 218 голосов при необходимых 226. По информации издания "Страна", на заседании присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001295682.html
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
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в мире, владимир зеленский, украина, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, НАТО
"Ничего взамен". На Западе сделали прогноз о будущем Зеленского
Журналист Христофору допустил скорое прекращение полномочий Зеленского