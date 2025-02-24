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"На последнем издыхании". В США сообщили Зеленскому неприятные новости - РИА Новости, 24.02.2025
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15:14 24.02.2025 (обновлено: 18:21 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001295682.html
"На последнем издыхании". В США сообщили Зеленскому неприятные новости
"На последнем издыхании". В США сообщили Зеленскому неприятные новости - РИА Новости, 24.02.2025
"На последнем издыхании". В США сообщили Зеленскому неприятные новости
Владимир Зеленский в скором времени перестанет быть главой киевского режима, считает отставной американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он написал в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:14:00+03:00
2025-02-24T18:21:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в скором времени перестанет быть главой киевского режима, считает отставной американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он написал в социальной сети Х."Зеленский находится на стадии эндшпиля. Он буквально на последнем издыхании. В этой фазе он будет говорить вещи, которые подчеркивают его собственное отчаяние. Но ничто из того, что он говорит, не может защитить его от реальности — у него нет легитимности, чтобы править. И украинский народ начинает осознавать этот факт", — говорится в публикации.В понедельник Верховная рада провалила голосование по постановлению о продолжении полномочий Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, документ набрал только 218 голосов при необходимых 226. По информации издания "Страна", на заседании присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".На прошлой неделе президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
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в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, дональд трамп, сша, россия, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Дональд Трамп, США, Россия, Верховная Рада Украины
"На последнем издыхании". В США сообщили Зеленскому неприятные новости

Экс-разведчик Риттер предсказал скорую политическую смерть Зеленского

© Getty Images / Paula BronsteinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Getty Images / Paula Bronstein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в скором времени перестанет быть главой киевского режима, считает отставной американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Зеленский находится на стадии эндшпиля. Он буквально на последнем издыхании. В этой фазе он будет говорить вещи, которые подчеркивают его собственное отчаяние. Но ничто из того, что он говорит, не может защитить его от реальности — у него нет легитимности, чтобы править. И украинский народ начинает осознавать этот факт", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать
20 февраля, 13:44
В понедельник Верховная рада провалила голосование по постановлению о продолжении полномочий Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, документ набрал только 218 голосов при необходимых 226. По информации издания "Страна", на заседании присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.
Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
21 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерДональд ТрампСШАРоссияВерховная Рада Украины
 
 
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