https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001295682.html

"На последнем издыхании". В США сообщили Зеленскому неприятные новости

"На последнем издыхании". В США сообщили Зеленскому неприятные новости - РИА Новости, 24.02.2025

"На последнем издыхании". В США сообщили Зеленскому неприятные новости

Владимир Зеленский в скором времени перестанет быть главой киевского режима, считает отставной американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он написал в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:14:00+03:00

2025-02-24T15:14:00+03:00

2025-02-24T18:21:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

скотт риттер

дональд трамп

сша

россия

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001289729_0:199:3071:1926_1920x0_80_0_0_33beeb245f7b9dfd53070e86adb900cf.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в скором времени перестанет быть главой киевского режима, считает отставной американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он написал в социальной сети Х."Зеленский находится на стадии эндшпиля. Он буквально на последнем издыхании. В этой фазе он будет говорить вещи, которые подчеркивают его собственное отчаяние. Но ничто из того, что он говорит, не может защитить его от реальности — у него нет легитимности, чтобы править. И украинский народ начинает осознавать этот факт", — говорится в публикации.В понедельник Верховная рада провалила голосование по постановлению о продолжении полномочий Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, документ набрал только 218 голосов при необходимых 226. По информации издания "Страна", на заседании присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".На прошлой неделе президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, дональд трамп, сша, россия, верховная рада украины