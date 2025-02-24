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Срок годности Зеленского истек для Запада, считает турецкий политик - РИА Новости, 24.02.2025
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05:34 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001195260.html
Срок годности Зеленского истек для Запада, считает турецкий политик
Срок годности Зеленского истек для Запада, считает турецкий политик - РИА Новости, 24.02.2025
Срок годности Зеленского истек для Запада, считает турецкий политик
Срок годности Владимира Зеленского истек для Запада, он уже не пригоден для использования, этот урок должны извлечь буквально все, заявил РИА Новости генсек... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T05:34:00+03:00
2025-02-24T05:34:00+03:00
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владимир путин
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Срок годности Владимира Зеленского истек для Запада, он уже не пригоден для использования, этот урок должны извлечь буквально все, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. "Срок годности киевского режима для Запада и США истек. Это показали Мюнхенская конференция по безопасности и последние заявления Трампа. Зеленский уже не пригоден для использования, он очередной пример западной политики: "используй и выброси". Все должны извлечь из этого урок, все", - заявил турецкий политик. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001190935.html
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001176007.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, верховная рада украины
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Срок годности Зеленского истек для Запада, считает турецкий политик

Политик Перинчек: срок годности Зеленского истек для Запада

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Срок годности Владимира Зеленского истек для Запада, он уже не пригоден для использования, этот урок должны извлечь буквально все, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Зеленский может попросить убежище в Турции, пишет Akşam
03:37
"Срок годности киевского режима для Запада и США истек. Это показали Мюнхенская конференция по безопасности и последние заявления Трампа. Зеленский уже не пригоден для использования, он очередной пример западной политики: "используй и выброси". Все должны извлечь из этого урок, все", - заявил турецкий политик.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Зеленского поймали на лжи о долге перед Западом
Вчера, 22:48
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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