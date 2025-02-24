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Зеленский накричал на главу Минфина США, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2025
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09:47 24.02.2025 (обновлено: 11:04 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/zelenskij-2001211782.html
Зеленский накричал на главу Минфина США, пишут СМИ
Зеленский накричал на главу Минфина США, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2025
Зеленский накричал на главу Минфина США, пишут СМИ
Владимир Зеленский накричал на главу Минфина США Скотта Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам, пишет Financial Times. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:47:00+03:00
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сша
киев
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владимир зеленский
скотт бессент
дональд трамп
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский накричал на главу Минфина США Скотта Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам, пишет Financial Times. "За &lt;...&gt; дверями &lt;...&gt; офиса (Зеленского. — Прим. ред.) в Киеве &lt;...&gt; вспыхнула напряженность по поводу будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", — говорится в сообщении.Как отметил источник, который стал свидетелем этой встречи, Зеленский был крайне зол.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер уточнил, что Зеленский спал и был недоступен, когда глава Минфина прибыл в Киев, проделав многочасовой путь на поезде.Трамп 20 февраля обвинил Украину в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. На инвестиционном саммите в Майами он заявил, что не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть. Он также подчеркнул, что Европа получила компенсацию, в то время как Штаты давали Украине деньги просто так.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Зеленский накричал на главу Минфина США, пишут СМИ

FT: Зеленский накричал на главу Минфина США Бессента во время его визита в Киев

© Getty Images / Paula BronsteinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Getty Images / Paula Bronstein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский накричал на главу Минфина США Скотта Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам, пишет Financial Times.
"За <...> дверями <...> офиса (Зеленского. — Прим. ред.) в Киеве <...> вспыхнула напряженность по поводу будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
21 февраля, 08:00
Как отметил источник, который стал свидетелем этой встречи, Зеленский был крайне зол.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер уточнил, что Зеленский спал и был недоступен, когда глава Минфина прибыл в Киев, проделав многочасовой путь на поезде.
Трамп 20 февраля обвинил Украину в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. На инвестиционном саммите в Майами он заявил, что не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть. Он также подчеркнул, что Европа получила компенсацию, в то время как Штаты давали Украине деньги просто так.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Трамп назвал поездку главы Минфина США в Киев напрасной
21 февраля, 18:53
 
В миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт БессентДональд Трамп
 
 
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