https://ria.ru/20250224/zelenskij-2001211782.html

Зеленский накричал на главу Минфина США, пишут СМИ

Зеленский накричал на главу Минфина США, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2025

Зеленский накричал на главу Минфина США, пишут СМИ

Владимир Зеленский накричал на главу Минфина США Скотта Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам, пишет Financial Times. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:47:00+03:00

2025-02-24T09:47:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский накричал на главу Минфина США Скотта Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам, пишет Financial Times. "За <...> дверями <...> офиса (Зеленского. — Прим. ред.) в Киеве <...> вспыхнула напряженность по поводу будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", — говорится в сообщении.Как отметил источник, который стал свидетелем этой встречи, Зеленский был крайне зол.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер уточнил, что Зеленский спал и был недоступен, когда глава Минфина прибыл в Киев, проделав многочасовой путь на поезде.Трамп 20 февраля обвинил Украину в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. На инвестиционном саммите в Майами он заявил, что не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть. Он также подчеркнул, что Европа получила компенсацию, в то время как Штаты давали Украине деньги просто так.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп