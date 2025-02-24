Зеленский накричал на главу Минфина США, пишут СМИ
FT: Зеленский накричал на главу Минфина США Бессента во время его визита в Киев
© Getty Images / Paula BronsteinВладимир Зеленский
© Getty Images / Paula Bronstein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский накричал на главу Минфина США Скотта Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам, пишет Financial Times.
"За <...> дверями <...> офиса (Зеленского. — Прим. ред.) в Киеве <...> вспыхнула напряженность по поводу будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", — говорится в сообщении.
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Как отметил источник, который стал свидетелем этой встречи, Зеленский был крайне зол.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Американский лидер уточнил, что Зеленский спал и был недоступен, когда глава Минфина прибыл в Киев, проделав многочасовой путь на поезде.
Трамп 20 февраля обвинил Украину в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. На инвестиционном саммите в Майами он заявил, что не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть. Он также подчеркнул, что Европа получила компенсацию, в то время как Штаты давали Украине деньги просто так.
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