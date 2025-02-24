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В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв - РИА Новости, 24.02.2025
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11:08 24.02.2025 (обновлено: 12:28 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/vzryv-2001228388.html
В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв
В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв - РИА Новости, 24.02.2025
В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв
На территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв, заявил генконсул Станислав Оранский местному изданию Marseillaise. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:08:00+03:00
2025-02-24T12:28:00+03:00
в мире
россия
франция
марсель
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв, заявил генконсул Станислав Оранский местному изданию Marseillaise.Он отметил, что инцидент произошел именно на территории диппредставительства, а не рядом с ним, как ранее писали СМИ. На место прибыли сотрудники из марсельского батальона морских спасателей.Как уточнило издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции, неизвестные атаковали территорию консульства с помощью коктейлей Молотова."По данным источников в полиции, сегодня утром в сад консульства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Неподалеку был найден угнанный автомобиль", — указано в материале.В пожарной службе рассказали, что инцидент произошел незадолго до 8:00 (10:00 мск), передал телеканал BFMTV.На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. По информации телеканала LCI, силовики проводят операцию по обезвреживанию подозрительной емкости у консульства.О пострадавших не сообщается.Российское консульство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что взрывы на территории генконсульства имеют все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.
https://ria.ru/20250219/terakty-2000300590.html
https://ria.ru/20240409/litva-1938819051.html
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Обстановка возле российского консульства в Марселе
В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв
2025-02-24T11:08
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Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе
Полиция оцепила генконсульство России в Марселе после взрыва, на место приехали пожарные, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, россия, франция, марсель, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Россия, Франция, Марсель, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе

В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв, заявил генконсул Станислав Оранский местному изданию Marseillaise.
Он отметил, что инцидент произошел именно на территории диппредставительства, а не рядом с ним, как ранее писали СМИ. На место прибыли сотрудники из марсельского батальона морских спасателей.
© Фото : соцсетиПолицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : соцсети
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
Как уточнило издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции, неизвестные атаковали территорию консульства с помощью коктейлей Молотова.
«
"По данным источников в полиции, сегодня утром в сад консульства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Неподалеку был найден угнанный автомобиль", — указано в материале.
В пожарной службе рассказали, что инцидент произошел незадолго до 8:00 (10:00 мск), передал телеканал BFMTV.
На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. По информации телеканала LCI, силовики проводят операцию по обезвреживанию подозрительной емкости у консульства.
О пострадавших не сообщается.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что взрывы на территории генконсульства имеют все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.
Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.
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