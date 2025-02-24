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В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв

В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв - РИА Новости, 24.02.2025

В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв

На территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв, заявил генконсул Станислав Оранский местному изданию Marseillaise. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:08:00+03:00

2025-02-24T11:08:00+03:00

2025-02-24T12:28:00+03:00

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взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв, заявил генконсул Станислав Оранский местному изданию Marseillaise.Он отметил, что инцидент произошел именно на территории диппредставительства, а не рядом с ним, как ранее писали СМИ. На место прибыли сотрудники из марсельского батальона морских спасателей.Как уточнило издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции, неизвестные атаковали территорию консульства с помощью коктейлей Молотова."По данным источников в полиции, сегодня утром в сад консульства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Неподалеку был найден угнанный автомобиль", — указано в материале.В пожарной службе рассказали, что инцидент произошел незадолго до 8:00 (10:00 мск), передал телеканал BFMTV.На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. По информации телеканала LCI, силовики проводят операцию по обезвреживанию подозрительной емкости у консульства.О пострадавших не сообщается.Российское консульство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что взрывы на территории генконсульства имеют все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.

https://ria.ru/20250219/terakty-2000300590.html

https://ria.ru/20240409/litva-1938819051.html

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Обстановка возле российского консульства в Марселе В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв 2025-02-24T11:08 true PT0M05S

Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе Полиция оцепила генконсульство России в Марселе после взрыва, на место приехали пожарные, передает корреспондент РИА Новости 2025-02-24T11:08 true PT0M13S

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в мире, россия, франция, марсель, взрыв на территории российского генконсульства в марселе