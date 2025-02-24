https://ria.ru/20250224/vzryv-2001194704.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 24.02.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й канал. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T05:13:00+03:00
2025-02-24T05:13:00+03:00
2025-02-24T05:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й канал. "Взрыв в Харькове", - говорится в Telegram-канале СМИ. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Сумской областях звучат сирены воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001194578.html
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харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв