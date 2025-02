Мировые СМИ пристально следят за итогами выборов в бундестаг

https://ria.ru/20250224/vybory-2001225596.html

24.02.2025

Мировые СМИ пристально следят за итогами прошедших в Германии выборов в бундестаг, многие издания указывают на то, что выборы "штурмом взял" консервативный блок

2025-02-24

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мировые СМИ пристально следят за итогами прошедших в Германии выборов в бундестаг, многие издания указывают на то, что выборы "штурмом взял" консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), при этом отмечают и "шокирующий" всплеск популярности правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), и провал партии действующего канцлера Олафа Шольца. По предварительным данным немецкого избиркома, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил на выборах с 28,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место с 20,8%, а социал-демократы канцлера Олафа Шольца - третье с 16,4% голосов. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) не набирает 5% и не проходит в бундестаг, так же как и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции - она набрала только 4,3% голосов. Следующий канцлер Победивший на выборах в Германии блок ХДС/ХСС, лидером которого является Фридрих Мерц, "взял штурмом выборы в стране", пишет британская газета Daily Mail. Издание отмечает, что Мерц "теперь может стать следующим канцлером, несмотря на отсутствие опыта работы в правительстве". Немцы уже на протяжении нескольких недель знали, что в результате предстоящих выборов во главе страны окажется Мерц, подчеркивает французское издание Monde. Как пишет британская газета Times, ранее разделенный и павший духом ХДС по большей части объединился в поддержку кандидатуры Мерца на пост канцлера. "Его союзники утверждают, что его смелый, прямолинейный и порой даже эмоциональный стиль руководства - именно то тонизирующее средство, которое необходимо стране после двух десятилетий деполитизации", - пишет издание. При этом оно отмечает, что некоторые депутаты от партии Мерца относятся к нему с осторожностью, "ссылаясь на его эпизодические промахи в суждениях и утверждая, что дисфункциональность правительства Шольца заслонила его собственные недостатки". Американская газета New York Times отмечает, что "многие немецкие избиратели, даже те, кто поддерживал христианских демократов, говорили, что не в восторге от Мерца лично". "Если он станет канцлером, то это будет не на волне общественного энтузиазма, а просто потому, что он является наименее непопулярным кандидатом в исключительно непопулярной области", - подытоживает британская Times. Популярность АдГ По оценке американской газеты Wall Street Journal, всплеск популярности АдГ "нетрудно понять" - "только АдГ последовательно призывает пересмотреть "зеленые" устои и иммиграционную политику". Другое американское издание Washington Post считает, что успех правой партии АдГ на выборах - "шокирующий" и "немыслимый" результат для немецкой нации. При этом газета признает, что такое развитие событий - "знак времени", определивший политическую тенденцию по всей Европе. "Ультраправые партии, некогда бывшие на периферии, стали мейнстримом", - пишет газета, отмечая, что их привели к власти или приблизили к ней народные волнения, в том числе по поводу миграции и культурной идентичности. "Беспрецедентный результат для АдГ удвоил ее долю голосов по сравнению с последними выборами в 2021 году. Он (результат) стал отражением ожесточенной двухмесячной (избирательной) кампании, которая велась, в основном, из-за массовой миграции и на фоне череды террористических атак, в которых обвинили просителей убежища", - отмечает британская газета Telegraph. Худший результат Шольца "Действующий канцлер Олаф Шольц показал худший результат для своих социал-демократов со времен Второй мировой войны, набрав около 16%", - пишет британская газета Guardian, отмечая, что "избиратели также наказали младших партнеров Шольца – "Зеленых", которые опустились на три пункта до 11,6%". Британское издание Financial Times отмечает, что "немецкие избиратели отвернулись от непопулярной коалиции Шольца с "зелеными" и СДПГ". "В это холодное зимнее воскресенье на сцене идет закат старейшей партии Германии и континентальной Европы, зародившейся в 1875 году и пережившей бури истории", - отмечает итальянская газета Corriere della Sera, добавляя, что "социал-демократия не умирает, но ее мизерные 16% обрекают ее на заурядную роль в новом раскладе политических сил". Сложности с коалицией "Теперь политикам Германии предстоит решить непростую задачу формирования коалиционного правительства, на что зачастую уходят недели, а то и месяцы", - пишет Daily Mail. Wall Street Journal прогнозирует, что Мерцу придется сформировать коалицию как минимум с одной из проигравших на выборах партий, однако "убедить любую из левых партий пойти на экономические и иммиграционные реформы, которых требуют избиратели, будет непросто". Как отмечает французская газета Figaro, несмотря на улучшение показателей ХДС/ХСС, блок выглядит довольно одиноким на фоне раздробленного политического ландшафта ФРГ. "Правоцентристский блок победил на федеральных выборах, поставив его во главу потенциально сложной коалиции в период потрясений в Европе", - пишет Financial Times. New York Times считает, что "наиболее вероятным партнером по коалиции для Мерца являются… левоцентристские социал-демократы Шольца, даже несмотря на резкое падение их поддержки". Газета Monde предполагает, что ХДС/ХСС, возможно, придется вступить в коалицию не с одной, а с двумя политическими силами: этого варианта развития событий консерваторы боятся больше всего, указывает она. По мнению издания, наиболее вероятным сценарием сейчас представляется их союз с социал-демократами. Однако для образования коалиции им придется найти компромиссы по темам, вызывающими наибольшие разногласия, например, украинский конфликт, иммиграция, госрасходы и налоговая политика. Что дальше New York Times полагает, что перед Мерцем встанем крайне сложная задача - попытаться оживить ослабевающую экономику, которая не росла в реальном выражении уже полдесятка лет. По оценке Washington Post, от правительства Мерца будут ожидать решения насущных проблем Германии: ликвидации миграционной проблемы, подъема стагнирующей экономики и неразвитой инфраструктуры, а также переоценки роли Берлина в меняющемся мировом порядке. Издание также отмечает, что Мерцу не стоит поддаваться искушению воссоздать "большую коалицию" между правым и левым центром бундестага - это "не вдохновит" многих недовольных немцев, особенно молодых избирателей. По оценке Wall Street Journal, хотя в этот раз избиратели в Германии решили дать партиям основного направления еще один шанс, "этот шанс может не пережить еще одного провала в управлении страной", как случилось при Шольце. "Страна вступает в третий год рецессии ... Избирателям также надоели неудачи Германии с иммиграцией", - отмечает газета. Telegraph подчеркивает, что при правительстве Мерца Германия "может стать более воинственно настроенным сторонником Украины", поскольку лидер победившего блока заявил, что выступает за предоставление ВСУ немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. "Победитель выборов в Германии обещает "независимость от США", - пишет Financial Times. Итальянская газета Stampa указывает, что Мерцу предстоит "двойной фронт" - "Перезапустить Европу и умерить Трампа". Издание подчеркивает, что "в международном меню нового канцлера - Украина, Китай, Россия, Иран, Ближний Восток.... Но основное блюдо - что делать с администрацией Трампа".

